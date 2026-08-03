Disfrute para todos en el Sella Adaptado

El Descenso del Sella siempre logra su propósito: conseguir que el la travesía en piragua por el río oriental del Principado sea un disfrute para todos, sea cual sea su condición. Así que la edición número 33 de la prueba, que contó con un total de 262 palistas de prácticamente todas las comunidades autónomas, 83 palistas de ellos con discapacidad, arrancó sonrisas por doquier, desde su inicio en la Escuela Asturiana de Piragüismo, en Arriondas, hasta su conclusión a la altura del puente de Llovio, a escasos kilómetros de Ribadesella.

La organización de este Descenso del Sella Adaptado corre a cargo de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias (FEDEMA), contando con la colaboración técnica de la Escuela Asturiana de Piragüismo, además del patrocinio de la Fundación ONCE, la Fundación Cajastur, la Dirección General de Actividad Física y Deporte, Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, Poliortos y los Ayuntamientos de Parres y Ribadesella.

Subidos en una K2 en compañía de una persona en plenas facultades, los palistas con discapacidad disfrutaron de una jornada de grandes emociones y compañerismo que incluyó una parada técnica a la altura del enclave conocido como La Uña para coger fuerzas y avituallamiento.

En cuanto a las clasificaciones, en la categoría A entró primera la tripulación formada por Pablo Pérez y Diego Infiesta, seguida por las compuestas por José Andrés Blanco e Iván Rodríguez, segundos, y por Javier Freire y Manuel Álvarez, terceros. En la categoría B se impuso Felipe Cartas, que remó acompañado de Ascensión Portillo. Segundos fueron los asturianos Byron Adrián Álvarez y Roberto Pérez, ocupando el tercer lugar del podio el K2 de Vicente Díaz y José Manuel Bulnes. Por lo que se refiere a la categoría femenina, las tres primeras embarcaciones fueron las que formaban Dolores Fernández y Sara Congueira, primeras; Elia Gutiérre y Julia Noval, segundas, y Gema Roldán y Mercedes Sánchez, terceras.

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En la clase sub20 se impusieron Ángel Caal y Francesco Pazzi, con Antonio Lozano e Israel Lozano en segunda posición y Diego Aguilar y Juan Ramón Fernández terceros. La Fundación María José Jove recibió la Mención Especial y el Premio Inserta Valores del Sella Adaptado fue a parar a Antonio Soto y Ricardo Soto.