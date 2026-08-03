El gijonés Joel Álvarez vuelve a la jaula: se medirá a Chidi Njokuani en UFC

El asturiano Joel Álvarez, “El Fenómeno” (23-4), peleará el próximo 15 de agosto en el UFC 330 ante el estadounidense Chidi Njokuani (25-12), según adelantó el periodista Álvaro Colmenero. El combate se celebrará en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, dentro de una velada encabezada por el título wélter entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry.

El gijonés entra en el cartel en sustitución de Geoff Neal, que se vio obligado a retirarse por una lesión cuyos detalles no han trascendido, dejando a Njokuani sin rival a poco más de dos semanas del evento.

La noticia tiene un componente especial: Álvarez se encontraba precisamente en Nueva Jersey, integrado en el campamento de Makhachev como parte de su preparación para Garry. Gracias a su altura, 1,91 metros, similar a la del irlandés, el asturiano llevaba semanas haciendo de sparring de lujo para el campeón. Ahora tendrá que reconvertir esa preparación en un combate propio, algo a lo que ya está acostumbrado: en octubre debutó en el peso wélter también con muy poco aviso, sustituyendo a Santiago Ponzinibbio ante Vicente Luque, a quien venció por decisión unánime.

Su última salida, sin embargo, no terminó tan bien. El pasado 9 de mayo, en el UFC 328, Álvarez cayó ante el ucraniano Yaroslav Amosov, sometido por estrangulación en triángulo de brazo en el segundo asalto, en su segunda pelea en la categoría.

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Njokuani, de 37 años, llega también necesitado de una victoria tras encadenar dos derrotas seguidas. Con este nuevo compromiso, el gijonés buscará cortar su mala racha y demostrar que su paso por el gimnasio de Makhachev fue algo más que una anécdota.