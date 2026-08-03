El Lobas Alimerka inicia este lunes los entrenamientos para preparar su nueva aventura en la élite femenina del balonmano
El polideportivo de Vallobín acoge el comienzo de la pretemporada del Confía Base Oviedo
M. R.
Los dos principales equipos ovetenses de balonmano, el Lobas Alimerka y el Confía Base, tienen programadoseste lunes el inicio de la pretemporada.
El conjunto femenino da el pistoletazo de salida en el Florida Arena a una campaña importante en la que vuelve a la máxima categoría, la Liga Guerreras Iberdrola. El club azul fue capaz de superar un curso pasado muy duro, en el que tuvo que lidiar con un infarto de su entrenador, Manolo Díaz, y con tres lesiones graves de rodilla en su plantilla. Pese a todo, lograron en la pista un ascenso que luego tuvieron que refrendar en los despachos consiguiendo en tiempo récord casi duplicar su presupuesto.
Las Lobas, en su décima campaña consecutiva con Manolo Díaz al frente, han confiado en el bloque que les ha llevado hasta aquí. Han renovado las tres porteras, Aida Fernández, Begoña Otero y Raquel Álvarez; las primeras líneas Carmen García-Calvo, Marta da Silva y Lisa Chiagozie, las extremos Jimena Merino, Camila Méndez y Paloma Calvo y las pivotes Celia Rojo y Teresa Rodríguez. Llegan como fichajes la lateral Lucía Vacas, la primera línea Claudia Juan y la pivote Andrea Roda.
Por su parte, el polideportivo de Vallobín será el eje de la pretemporada del Confía Base Oviedo, que aspira a asentarse en la División de Honor Plata, la segunda categoría masculina, sin los apuros de la pasada campaña, cuando se salvó en el "play-down". El club azul renovó a la mayor parte de la plantilla (Juan Gamallo, Jayro Pérez, Emiliano Franceschetti, Mikel Galán, Javier Colías, Pablo Granda, Raúl Blanco, Hélio Pina, David Pulgar, Javi Sanz, Joaquín Pérez y Gonzalo Pulgar) y ha fichado a Fabricio de Souza, Lucas Santos, Pablo González y Jorge Lema.
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