El Lobas Alimerka Oviedo y el Confía Base Oviedo abren el telón a la nueva temporada: "El objetivo es mantenerse"

Tras unas merecidas vacaciones después de conseguir el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, el Florida Arena vuelve a encender sus luces. El Lobas Alimerka Oviedo inició en la tarde del lunes la preparación de una temporada tan ilusionante como exigente, la de su regreso a la máxima categoría del balonmano femenino español. “Lo afrontamos con mucha ilusión, como no puede ser de otra manera, pero pretendemos ser conscientes de las dificultades que tenemos. El objetivo es mantenerse, y hacerlo en nuestras circunstancias no es fácil”, expresa Manolo Díaz, el técnico del equipo.

Al frente del barco volverá a estar una temporada más el técnico de Cangas del Narcea, que afrontará su décima temporada en la entidad. “Somos los últimos en llegar a este invento y tenemos una dificultad por encima de los demás, pero eso nos indica el camino”, reconocía Díaz. Hay que recordar que hace menos de dos meses, la entidad carbayona estuvo a punto de renunciar al salto de la categoría, pero pudo conseguir in extremis la confirmación para jugar en la élite tras conseguir recursos económicos a última hora. “Hubo mucha tensión y sufrimiento porque lo vimos más perdido que conseguido, pero ahí estamos y ahora toca cumplir lo mejor posible con este paso tremendo”, confiesa.

Sobre el parqué del pabellón habrá tres caras nuevas este curso, pero el Lobas mantiene el bloque de la temporada pasada con hasta 11 renovaciones en su nuevo reto. “Son gente con cierta experiencia y que nos van a ayudar a ser más consistentes”, afirma el técnico sobre Lucía Vacas, Claudia Juan y Andrea Roda, los únicos refuerzos que ha realizado y que realizará en este mercado el club carbayón, que se da por “súper cerrado” según Díaz. “Nosotros no tenemos posibilidades de más dadas las circunstancias. No estamos nada sobrados de dinero para ir al mercado, así que mantenemos la plantilla que teníamos y vamos a por todas”, establece.

El club cerrará esta primera semana de pretemporada con un exigente amistoso el sábado en el Florida Arena ante el Super Amara Bera Bera (17:00 horas). Esa será la primera oportunidad para la afición de ver a los suyos este curso, pero no la única en agosto. El viernes 14 volverán a jugar en casa ante el Grafometal Sporting La Rioja, partido correspondiente al XXVI Open San Mateo, que este año se ha tenido que adelantar por el tempranero inicio liguero. El debut de las Lobas en la máxima categoría tendrá lugar el 9 de septiembre, miércoles, en la pista del KH-7 Granollers.

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