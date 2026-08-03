Pablo Galech, nuevo entrenador del Confía Base de balonmano: "Los jugadores me transmiten ilusión, alegría y sentimiento de pertenencia"

Tras experiencias con selecciones autonómicas navarras y como ayudante técnico en los banquillos del Anaitasuna y de la selección eslovaca, Pablo Galech (Pamplona, 23 de noviembre de 1996) se dispone a vivir en Oviedo su puesta de largo como primer entrenador de un equipo de categoría nacional. Sabe que el Confía Base Oviedo, con el que ha firmado una temporada, no anda muy sobrado de recursos, que tendrá que tener presente la cantera y al mismo tiempo ilusionar a los aficionados que acuden a Vallobín. Pero no le asusta el reto. "No tenemos el poderío económico de otros, pero tenemos otras cosas y estoy seguro de que muchos equipos van a sufrir contra nosotros", asegura, ya instalado en la región.

¿Cómo llega Pablo Galech al Confía Base Oviedo?

El mundo del balonmano es pequeño, nos conocemos todos. Yo tenía relación con Ricardo (Díez, director deportivo del Base) y hablamos, fuimos acercando posturas a ver si se podía dar esa posibilidad. En el momento en que me propuso le comenté que me hacía mucha ilusión coger un proyecto como este, un reto así.

Será su primera experiencia como primer entrenador a nivel senior.

Sí, he estado en Asobal de ayudante durante cinco temporadas, luego en la federación de Eslovaquia también de ayudante. Alguna vez en Anaitasuna me tocó dirigir un partido por tema de covid. Y el año pasado iba a hacerme cargo del conjunto de Anaitasuna en Oro femenina, pero no se dio. Así que será mi primera experiencia como entrenador principal, sí.

¿Cómo acaba un técnico navarro en la selección de Eslovaquia?

Mucha gente me dice que es sorprendente, sí (se ríe). Surgió a raíz de que yo dejé de trabajar en Anaitasuna por unos problemas que hubo y Fernando Gurich, navarro seleccionador nacional de Eslovaquia, se enteró de que estaba libre y me preguntó si podía echarle una mano. No tardé ni un segundo en aceptarlo, me parecía un reto muy bonito y me hacía mucha ilusión trabajar con él. Empezamos el pasado septiembre y terminamos hace apenas un mes. Ha sido una gran experiencia y estoy súper agradecido a la federación eslovaca.

Hay mucha diferencia entre entrenar a un club y a una selección.

Es muy diferente. Trabajábamos en casa en el día a día, haciendo seguimiento de jugadores, y cuando paraba la liga, aproximadamente una vez cada dos meses, nos desplazábamos a Eslovaquia para lo que tocase: primera ronda del Mundial, contra Ucrania; segunda, ante Macedonia; un torneo en Rumanía, otro en Navarra... Los jugadores saben a lo que vienen y están acostumbrados a trabajar así.

¿Qué le han pedido Caco, el presidente, y Ricardo?

Básicamente me han pedido que sea yo. Voy a dar lo mejor de mí y trabajar mucho. No me han puesto ningún objetivo en cuanto a resultados, cosa que agradezco. Si puedo trabajar como he venido trabajando hasta ahora podemos disfrutar todos juntos.

El final de la pasada campaña vio un Vallobín hasta la bandera.

Desde luego que nos encantaría que Vallobín fuese una caldera fin de semana tras fin de semana, como en esos últimos partidos de la temporada pasada. Nos haría mucha falta, especialmente en una categoría muy igualada en la que los puntos se decantan por pequeños detalles. Creo que la afición se va a divertir con el juego y se va a sentir identificada, necesitamos que sea un jugador más.

Estará informado de que la cantera es la base principal de un club no muy sobrado de posibles.

Tengo muy claro dónde estoy, los objetivos y las posibilidades que tenemos. La virtud de este equipo tiene que ser eso precisamente, el equipo. Me han hablado súper bien de los jugadores y en lo poco que he podido ponerme en contacto con ellos me transmiten lo mismo, mucha ilusión, alegría y sentimiento de pertenencia. Son los pilares fundamentales para empezar a construir un proyecto. No tenemos el poderío económico de otros, pero tenemos otras cosas y estoy seguro de que muchos equipos van a sufrir contra nosotros.

Al final han realizado cuatro fichajes antes de iniciar los entrenamientos. ¿Va a haber alguno más?

Estamos mirando a ver si podemos incorporar alguna pieza más, universal, que pueda jugar en toda la primera línea y que pueda defender en varios puestos. Son ya malas fechas y ni está confirmado ni es seguro, pero estamos trabajando a destajo.

Hábleme de las incorporaciones ya confirmadas.

El fichaje de Fabricio (de Souza, pivote brasileño) nos da consistencia en el aspecto defensivo, calidad y diferentes opciones. Gonzalo y Emi son perfiles diferentes. Y tiene algo muy importante, dos años de experiencia en la Liga Asobal. Lucas (Santos, portero brasileño) es un jugador ya contrastado, internacional. Ojalá podamos ayudarle para disputar ese Mundial que se juega en enero. Está con muchas ganas, motivado, y ofrece rendimiento inmediato en un puesto tan importante como la portería. Puede ser diferencial, aunque tiene competencia. Jorge (Lema, primera línea procedente del Grupo) a mí me gusta mucho. Buscábamos un perfil así, universal, también en el aspecto defensivo. Tiene mucho margen de mejora y a lo largo de la temporada el crecimiento va a ser visible. Finalmente, Pablo (González, extremo que llega del Royal Premium) es un chico que yo también tenía ubicado de trabajar con categorías inferiores y selecciones navarras. Me han dado muy buenas referencias de él. De lo que mejor hago es trabajar con extremos, tengo una academia de extremos. Creo que la mezcla entre veteranía y talento joven es buena, puede funcionar.