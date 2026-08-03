La polesaTeresa Arias gana la grande del Chas en la última jornada del Nacional de tres estrellas

Teresa Arias, amazona de Pola de Siero federada en Cantabria, montando a "Brunch Jolivet", se llevó un emocionante Gran Premio Unicaja, la prueba grande, sobre 1,40 metros, que puso punto final al Concurso Nacional de tres estrellas del Chas. Fue la primera de las cuatro citas consecutivas que vivirá la instalación gijonesa este mes de agosto, dentro de la Ruta del Verano que promociona el Chas y la Federación de Hípica del Principado de Asturias, justo antes del Concurso Internacional de Las Mestas.

Cinco segundos separaron finalmente a Teresa Arias del segundo clasificado, el sevillano José Antonio García, a lomos de "Marola". En el tercer lugar final se ubicó el asturiano Alberto Honrubia, con "Equistar de L´Abbaye". Pilar Cordón estuvo al mando de la prueba durante gran parte de su desarrollo, pero finalmente decidió retirar a su caballo "Plaisire D´Api".

El Trofeo Oquendo, sobre 1,30 metros, fue para Guillermo González, montando a "Vankara de Walyro". Segundo fue el binomio formado por Gonzalo Menéndez y "Fidji Longane" y tercera la vasca Haizea Pérez con "Al Eleven".

La prueba inmediatamente inferior, la de 1,20 metros, Trofeo El Comercio, se la llevó Ana Palacios con "D´One". Segunda se clasificó María José Marinas con "Forever Braveheart" y tercera la madrileña Sofía Velasco con "Nina del Alenro".

Por lo que se refiere al Trofeo Vigil Instalaciones, sobre 1,10, su podio lo conformaron Virginia Ouzande con "Wunder D", Iker González con "Norah Jones JGF" y Covadonga Alonso con "Dama de Sancris".

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La siguiente cita en el Chas será el Concurso Nacional 4 estrellas, entre el 7 y el 9 de agosto.