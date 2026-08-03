Tres finales para el Sani en las pruebas de paralelo de la "Xixón Race" de patinaje alpino

La modalidad de paralelo, con salidas de dos en dos por la pista instalada en la calle Gloria Fuertes de Viesques, no defraudó en la "Xixón Race", que finalizó ayer. Como sucediera en las pruebas del Campeonato de España individual y por equipos y en la Copa de España, los clubes castellano-leoneses y catalanas se llevaron la mayoría de las pruebas en disputa, aunque la representación asturiana, a cargo de los deportistas del Sani Sports Roller Line, rascó alguna medalla.

En la categoría absoluta femenina, Noa Riesgo se quedó en cuartos de final. En juniors, Alejandra Riesgo perdió la final ante Sofía Álvarez, del Leitariegos. En la final de consolación, Lola Miranda derrotó a Aitana Zapico. La categoría u11 se decidió a favor de Sara Rodríguez, de La Covatiella, que venció a la asturiana Pilar Blanco. En u13, Chema Blanco se impuso en la final de consolación y fue tercero, mientras que Catalina Ruiz, del Sani, se quedó en cuartos de final. En u15 masculino, Andrea González cayó en la final. En u17 femenina, Valentina Sebastiani perdió la final de consolación y Sofía Orejas y Daniela Fernández fueron eliminadas en cuartos de final.