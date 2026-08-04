Campeones del mundo, muchos clásicos y jóvenes promesas: El 88º Descenso Internacional del Sella Sella, con "el mejor cartel de su historia"

Arranca la semana del Descenso Internacional del Sella, la cita deportiva por excelencia en el Principado que un año más volverá a contar con una tasa de participación muy elevada. En esta 88.ª edición habrá un total de 1.291 piragüistas procedentes de 22 países. Son 15 palistas y tres países menos que en 2025, pero la prueba de este año destaca por el elevado nivel de sus competidores, de lo que presumen orgullosos en el CODIS (Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella). "Sin lugar a dudas es el año con mejor cartel en su historia, nunca hubo una edición con este nivel", confiesa Beni García, uno de sus miembros.

Por el río Sella habrá caras muy conocidas, como la de los campeones de la pasada edición en K-2, Walter Bouzán y Bertín Llera, ambos riosellanos. El primero es el palista más laureado de la competición con 12 triunfos (9 en K-2 y 3 en K-1) y a sus 48 años buscará un nuevo éxito que cada vez está más complicado. Entre los grandes nombres internacionales que competirán esta vez destaca el del alemán Jacob Schopf, el número uno del mundo en velocidad y doble campeón olímpico en los Juegos de París. "Es casi imposible que un deportista de este nivel pueda estar aquí quince días antes del Mundial de velocidad", comenta García. El alemán competirá con su compatriota Claas Gebhardt y luchará con palistas de nivel como los húngaros Adrian Boros y Tamas Erdelyi, segundos el año pasado y actuales campeones de Europa de maratón.

También tratarán de luchar por el triunfo los subcampeones del mundo de maratón, los daneses Mads Pedersen y Philip Knudsen y los portugueses que lograron el bronce, la embarcación compuesta por Jose Ramalho y Alfredo Faria. Sin olvidarse, por supuesto, de los locales Pedro Vázquez y Javi López, que ya conocen lo que es ganar el Sella, o de Miguel Llorens, que este año remará con Jorgensen Valdemar.

El increíble cartel se extiende a todas las categorías, aunque también habrá bajas sensibles, como los triples campeones franceses Quentin Urban y Jeremy Candy (ambos ya retirados) o la pareja vencedora en el K-2 femenino de la pasada edición, formada por Tania Álvarez y Tania Fernández. Sí estarán las segundas clasificadas, la asturiana Llara Tuse acompañada de Amaia Osaba, además de un elenco de palistas extranjeras de nivel como las danesas Pernille Hostrup, campeona de los Juegos Mundiales, y su compañera Karoline Nielsen. Mientras que la que fue tercera, Irati Osa, competirá esta vez en K-1.

En los K-1 estará el cangués Alberto Plaza, el campeón de Europa James Russell o el sudafricano Joshua Fenn. En categoría femenina la praviana Yaiza Novo, que ya venció en la pasada edición, llega como una de las grandes favoritas para la competición. En solitario se medirá a rivales muy duros, como Saskia Hockly, subcampeona del mundo de maratón que disputará su primer Sella.

"El de hace dos años fue increíble, pero es que este lo supera. Están los mismos palistas acompañados de más. No podemos hacer mucho más para mejorarlo", sostiene García. Uno de los motivos por los que este año podrán estar algunos de los mejores palistas del mundo es la ausencia de otros compromisos al mismo tiempo. "Este año lo veo muy bien, va como los anteriores, pero lo positivo es que no nos coincide con grandes pruebas (el año pasado fueron los Juegos Mundiales en China y hace dos los Juegos de París) y estarán los mejores palistas de maratón del mundo", confirma Juan Manuel Feliz, presidente del Comité Organizador.

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La prueba se disputará a partir de las doce del mediodía del sábado 8 de agosto, justo después de la lectura del pregón a cargo del exfutbolista Santi Cazorla, recientemente retirado, pero la actividad oficial sobre el agua arrancará mucho antes, con la prueba contrarreloj del jueves 6, en la que se disputará la prueba que determinará el orden de salida para las embarcaciones que son cabezas de Serie en el K-1 y K-2 senior masculino.