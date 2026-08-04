Iván García Cortina termina cuarto en la segunda etapa del Tour de Polonia
El ciclista de Movistar ocupa la decimoprimera posición en la general a 20 segundos del líder, al igual que el otro asturiano que está disputando la carrera, Pelayo Sánchez
Roberto Menéndez
Iván García Cortina termina cuarto en la segunda etapa del Tour de Polonia 2026, una jornada llevadera que se disputó este martes sobre 150,1 kilómetros entre las localidades de Miedzyzdroje y Szczecin.
El italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) logró su segunda victoria consecutiva al imponerse por delante del francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y de su compatriota Matteo Malucelli (XDS-Astana). Iván García Cortina (Movistar), cuarto, fue el mejor español de la jornada.
La etapa inaugural del Tour de Polonia, que se disputó el lunes se decidió al esprint tras 234 kilómetros, con Iván García Cortina firmando la 6ª posición en un final muy competido. El asturiano mejoró la posición el martes en la segunda etapa. Cortina lanzó un duro ataque a falta de 400 metros para la línea de meta, pero el líder de la carrera, Jonathan Milan, supo que la rueda buena era la del corredor asturiano y le superó en los metros finales de la recta de meta. Paul Magnier y Matteo Malucelli ocuparon la segunda y tercera posición en el sprint, relegando a cortina a la cuarta posición.
García Cortina ocupa la decimoprimera posición en la general a 20 segundos del líder, al igual que el otro asturiano que está disputando la carrera, Pelayo Sánchez, que también entró en el pelotón y ocupa la posición 113 con los mismos 20 segundos perdidos, a la espera de las etapas más duras que llegarán en la segunda parte de la carrera.
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