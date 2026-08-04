Un jugador del Alimerka Oviedo revoluciona la NCAA

Una jueza del tribunal de distrito de Colorado, Charlotte Sweeney, ha emitido una resolución en la que pretende garantizar un quinto año de elegibilidad universitaria para todos los jugadores que ingresaron en sus "colleges" en 2022. Decenas de jugadores que daban por extinta su etapa NCAA están intentando activar esta temporada extra cuando la gran mayoría de los equipos han cerrado ya sus plantillas y los presupuestos destinados a ellas. Sweeney, eso sí, ha matizado que su decisión solo afecta al año extra de esa generación en concreto y no a las demás reglas de entrada y cambio de universidad. Es decir, no se extiende a jugadores ya profesionales ni abre un nuevo portal de transferencia: solo podrán ir a otro equipo aquellos inscritos en el portal en el plazo inicial, que se cerró el pasado 21 de abril.

Hasta aquí, solo un capítulo más (muy grave, eso sí) del caos en el que vive envuelta la organización del deporte universitario estadounidense en su transición desde el amateurismo total a un profesionalismo salvaje que está esquilmando las canteras europeas.

Pero el caso es que Asturias está en el ojo de este huracán porque la demanda es conocida como "Wisne vs. NCAA", en referencia a uno de los firmantes de la reclamación, Brock Wisne, fichaje del Alimerka Oviedo Baloncesto tras cuatro años en Northern Colorado. El interior estadounidense, pese al triunfo de la demanda que interpuso en su estado natal y que comparte con otros once deportistas, ha transmitido al del club ovetense su intención de respetar el contrato firmado para su debut profesional, aunque cabe pensar que tratará de obtener una compensación económica de la NCAA. De hecho, Wisne ya tiene los billetes para volar a la región en las próximas fechas.

La demanda de Wisne está sustentada, entre otros argumentos, en el agravio comparativo que supone para su generación la nueva normativa aprobada por la NCAA. Hasta ahora, los deportistas universitarios podían competir durante cuatro temporadas en un plazo de cinco años, con excepciones y particularidades en cada deporte. El nuevo modelo es universal: todos los que ingresen a partir del otoño de 2027, si se matriculan a más tardar en el año académico siguiente a su 19º cumpleaños, tendrán cinco años de elegiblidad deportiva.

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La NCAA ya ha anunciado que recurrirá la decisión de la jueza de Colorado, a la que niega autoridad para imponer un nuevo statuo quo en todo Estados Unidos. Y suspira por que el Congreso apruebe cuanto antes la Ley de Protección del Deporte Universitario, promovida por un grupo bipartidista de republicanos y demócratas.