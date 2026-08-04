El Marino ficha más pólvora para su ataque: un extremo con pasado en el Sporting

El Marino sigue moviéndose con paso firme en el mercado de fichajes. El cuadro gozoniego, que ya ha acometido nueve incorporaciones durante este verano, se ha hecho con los servicios de Sergio Dacal, extremo sub-23 avilesino que llega procedente del filial del Lugo. El jugador ya se ha entrenado con sus nuevos compañeros. El futbolista, criado en la cantera del Sporting, ha defendido las camisetas del Langreo y del Almería B, entre otros. La intención por parte de los dirigentes luanquinos es cerrar la plantilla a finales de esta semana.

Sergio Dacal cuenta, a pesar de su juventud, con cierto bagaje dentro del fútbol asturiano. Criado en Mareo, donde llegó a ser uno de los jugadores más prometedores de la cantera del Sporting, despertó el interés de equipos de Primera División. Sin embargo, una lesión del ligamento cruzado afectó a su proyección. Finalmente, el extremo avilesino se fue del cuadro rojiblanco sin llegar a debutar en el primer equipo.

Sergio Dacal, nuevo refuerzo sub-23

Tras su paso por el Sporting Atlético, Dacal firmó por el filial del Almería, donde estuvo media campaña. De allí regresó a Asturias, al Langreo, donde disputó 12 encuentros bajo las órdenes de Pablo Acebal. El pasado verano estuvo a prueba, durante la pretemporada, en el Avilés, aunque no llegó a convencer a Javi Rozada, entrenador del cuadro blanquiazul en aquel momento. Finalmente acabó recalando en el Lugo B, jugando 25 encuentros en Tercera Federación y anotando un gol.

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Ahora, Dacal ficha por el Marino de Luanco, donde volverá a coincidir con Sergio Sánchez, entrenador que lo tuvo en el Sporting Atlético. El cuadro gozoniego está cerca de dar por cerrada su plantilla tras realizar, en lo que va de verano, nueve incorporaciones. Los de Luis Gallego han reforzado la portería con Javi Delgado (Colunga); han fichado a Mario Sánchez (Caudal), Álex Menéndez (Langreo) y Adolfo González (Bergantiños) para la defensa; a Carmelo Sánchez (Moscardó), Iker Morales (Gernika) y Guille Cueto (Covadonga) para el centro del campo; y sus nuevos delanteros son Samu Montes (Lealtad) y Juan Quirós (CD Marino).