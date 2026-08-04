La XXVII Semana Asturiana de Vela ya es una realidad: estas son las actividades programadas

La Semana Asturiana de Vela ya cuenta las horas para su inicio. La competición, que afronta su 27ª edición, dará el pistoletazo de salida este jueves 6 de agosto y se extenderá hasta el domingo en la bahía de Gijón, donde se darán cita regatistas de mucho nivel procedentes de numerosas comunidades autónomas. “Es un evento que forma parte del patrimonio deportivo de Asturias, pero que se ha convertido en algo mucho más grande”, destacó Alfredo Flórez, director técnico de la Federación de Vela del Principado.

La primera prueba será la regata a dos, que se disputará el jueves a partir de las 20:00 horas. En la edición de este año, Flórez explicó que “buscamos un enfoque algo más que deportivo introduciendo cosas culturales”. Por lo que esa misma tarde habrá una charla de Guillermo Cabal, una figura del mundo de la náutica que ha dado la vuelta al mundo en un barco de vela. A partir de las 20:00 horas, en el salón de actos del puerto deportivo de Gijón, Cabal dará consejos sobre cómo preparar un barco para cruzar el océano Atlántico.

El viernes llegará el turno de la regata inversa (16:30 horas) y el sábado se celebrará una importante regata entre Candás, Luanco y Gijón para, posteriormente, disfrutar de una espicha en las instalaciones de la Federación en Gijón. El domingo se pondrá el broche a unos días muy intensos sobre la bahía de Gijón con la última prueba de barlovento y sotavento (12:00 horas) y los premiados subirán al podio a partir de las 17:00 horas.

En la presentación del evento, en el ayuntamiento de Gijón, estuvo presente Luis Rodríguez Garat, comandante naval de Gijón, y Rafael Revilla, presidente de la Federación de Vela del Principado. También Jorge Pañeda, concejal de Deportes de Gijón, puso en valor el papel de la localidad gijonesa para dar cabida a este tipo de pruebas. “No hay una ciudad mejor que esta, que es milenaria y que siempre ha estado mirando al mar” y, junto a Flórez, destacaron su impacto en Asturias más allá de lo deportivo. “Se junta deporte, turismo, gente en la ciudad y se genera una dinamización económica que es lo que buscamos con cualquier evento para que se deje dinero en la ciudad y la gente quiera repetir. Eso se consigue con eventos como este”, comentó el concejal.

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Los regatistas que compitan en Gijón durante estos días se encontrarán “un escenario privilegiado para la práctica de la vela porque nuestro litoral es uno de los grandes tesoros de España”, dijo Flórez, aunque también supondrá un desafío enorme para las regatas en las cuestiones de técnica, estratégica y la capacidad de adaptación de todas las tripulaciones. Eso sí, más allá de las clasificaciones o triunfos, el “verdadero éxito es que cada año haya más jóvenes interesados en aprender a navegar”, trasladan desde la Asturiana.