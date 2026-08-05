El gijonés César Robledo echa el freno a la guagua de Las Palmas

Durante los últimos años no fueron pocas las veces en las que muchos asturianos se sorprendían al ver un autobús amarillo por las calles del Principado. ¿Juega aquí Las Palmas este fin de semana? Se preguntaban muchos. Pero la respuesta casi siempre era un no. Dentro, en el 99% de las veces se encontraba al volante César Robledo, un gijonés que desde hacía seis años era el conductor de la guagua del cuadro canario, aunque esta temporada ya no lo será. "La noticia me jodió mucho, te emocionas y lloras al ver el cariño que te tiene toda la gente", reconoce el conductor de la empresa Autocares Cabranes.

Desde la temporada 19/20, Robledo acompañó al equipo en todos sus viajes por la península. Daba igual que fuese en Gijón, Barcelona o Cartagena, él siempre se desplazaba desde el Principado para recoger al cuadro pío pío, acumulando más de 35.000 kilómetros por temporada. Durante este periplo, solo se perdió dos encuentros que tiene grabados: ante el Leganés en Primera y el Granada en Segunda. "Hacía pretemporada, Copa del Rey y todos los partidos ligueros. Me llevaba genial con todo el equipo y los jugadores", expresa.

Las particularidades de Las Palmas no son las mismas que el resto de equipos peninsulares, por lo que Robledo cuadraba sus horarios en función del calendario de los canarios. "Mi trabajo iba condicionado a lo que tuviese el equipo ese fin de semana. Además, yo iba solo, otros clubes tienen dos conductores", prosigue. Poniendo como ejemplo un encuentro en Granada un sábado cualquiera a las 18:00, el gijonés tenía una larga odisea por delante. "Tenía que salir el jueves para estar el viernes para recogerlos en el aeropuerto", comenta, y dependía de su vuelo de vuelta para regresar al Principado. "En esos casos muchas veces volvía a casa el lunes y ya empezaba otro servicio". Una situación que él llevaba mejor que sus familiares. "Acompañar al equipo con la emoción de los partidos finales lo compensa todo", prosigue.

El misterio del autobús pío pío por las carreteras asturianas tiene fácil respuesta. La empresa lo utilizaba para muchos otros servicios. "El anterior autobús hacía de todo: iba a colegios, trasladaba a funcionarios de prisiones, llevaba a los abuelos a Alicante…", prosigue. Sin embargo, el bus ya no volverá por Asturias, al menos durante una temporada. A la vuelta de vacaciones, la empresa le comunicó a Robledo que el vehículo dormirá habitualmente en Logroño. El motivo, una reducción de kilómetros en los desplazamientos y, por tanto, de costes en cada uno de los viajes. "Lo primero que hice fue llamar a todos los del equipo y se quedaron sorprendidos", expresa una persona que se había ganado el cariño de la hinchada. "Ayudo a los aficionados a conseguir firmas, me considero cercano y siempre toco el claxon para jalear a la gente. Ya era uno más", lamenta. Y recuerda los bonitos mensajes que recibió cuando se enteraron los aficionados. "A mi familia y a mí se nos pusieron los pelos de punta. Que te muestren ese cariño toca".

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Entre sus múltiples recuerdos están los ascensos y bonitos gestos de los jugadores (que le mandaban vídeos a sus hijos por sus cumpleaños) que terminaron provocando que sea un seguidor más del cuadro canario. Pese a que le cueste alguna que otra ‘bronca’ en casa. "Es la discusión eterna que tengo con mi mujer porque ella es muy sportinguista". Y él, aunque barre para su casa, apuesta por los dos. "Prefiero que gane el Sporting al Oviedo, pero soy asturiano y me encantaría que estuviesen los dos equipos en Primera", finaliza.