Walter Bouzán se sincera antes del Descenso del Sella: "Llevo años diciendo que será mi último Sella; quizá va siendo hora de que sea de verdad"

Al hablar del Descenso Internacional del Sella es imposible no pensar en Walter Bouzán (Llovio, 1978). El riosellano es el piragüista más laureado en la historia de la prueba, con hasta doce triunfos (nueve en K-2 y tres en K-1) y a sus 48 años sigue desafiando a la edad remando en casa. Bouzán, vigente campeón junto a Bertín Llera, charla con LA NUEVA ESPAÑA sobre una edición que podría ser la última para él. Aún así, luchará por volver a reinar sobre un río que nadie conoce mejor que él.

Ha llovido desde la primera vez que bajó el Sella en 1997.

Han pasado demasiados años, me recuerda que soy muy viejo y que todo pasó muy rápido. Todos tuvieron algo especial, incluso esos años llamados de tiranía con Álvaro Fiuza. Recuerdo que, lógicamente, la primera fue muy especial, pero también hubo otras muy peleadas. Ninguna victoria fue fácil.

¿Cómo catalogaría el triunfo del año pasado?

Pudo ser inesperado, pero sobre todo fue bonito por lo que conllevó ganarlo con Bertín Llera, que es de aquí de Ribadesella e hijo de Alberto (con el que remó y ganó a principios de los 2000). Para Ribadesella fue la de Dios. A Fiuza lo habían adoptado como un riosellano más, pero que gane savia nueva de aquí, de Ribadesella, y con 22 años, pues lo que hizo fue juntar a muchas generaciones.

¿Cómo ve esta edición?

Complicada, como todas. Va a estar muy peleada, sobre todo por el alto nivel de piraguas que vienen de este año y por la ría con marea alta. Yo ya no tengo esos 30 años que tenía cuando ganaba antes, que tenía una hora de esfuerzo máximo a tope y aguantaría otra hora si hiciese falta. Ahora hay que cuidar muy bien los esfuerzos y dónde tiras los cohetes.

Defienden título, ¿se ven favoritos?

Las sensaciones son buenas, pero pasa un poco lo del año pasado. Bertín viene ahora de terminar la temporada de pista y no hemos podido preparar del todo bien la prueba. En aquellos años cuando ganaba con Fiuza estábamos todo el año entrenando juntos y el K-2 iba mucho más acoplado, sabíamos lo que pensábamos sin decirnos nada. Era como un matrimonio. Bertín va a aportar esa chispa por su juventud, pero hay que ser realistas de que ya no tengo 30 años, tengo 48. No quiero echar balones fuera, pero no es lo normal que venga de la pista para preparar el Sella con tan poco tiempo y estemos ahí para disputarlo. Claro que hay posibilidades, el año pasado ya ganamos.

De los competidores, ¿quiénes ve que lleguen más fuerte a la cita?

Hay que contar con la marea alta de este año. Hay mucha gente que viene de maratón, sobre todo extranjeros, que quizá otros años con la ría baja pues era una baza que teníamos los locales de cara al sprint porque conocer la ría podía jugar a nuestro favor. Este año hay siete u ocho K-2 extranjeras muy fuertes, que tienen medallas actuales en campeonatos de Europa y del mundo y son lo más a nivel internacional.

Habla mucho del nivel alto de la marea en la ría, ¿les perjudica?

No especialmente. Si Bertín y yo llegamos a un hipotético sprint estamos acabando muy rápido. Hay que ver cómo llegamos de fuerzas después de todo el río y de cara a ese sprint influyen muchísimas cosas. Nosotros tenemos nuestra baza ahí, pero si no llegamos con fuerza no hay sprint posible.

¿Cuál es la principal diferencia que nota desde que empezó hasta ahora?

Los años pasan para todos. Estoy bien físicamente, pero no tengo esa capacidad de aguantar un esfuerzo continuado durante tanto tiempo. Sí quizá en esfuerzos más comedidos de 10 o 20 minutos. En cuanto a la competición general, siempre se dice que este año es el mejor, pero desde que tengo uso de razón hubo ediciones espectaculares con un nivelazo de gente altísimo. Este año ocurrirá lo mismo, siempre hay mucho nivel.

¿Los 48 años pesan a la hora de preparar el Descenso?

Tengo que medir muchos los esfuerzos porque el cuerpo ya no recupera de un día para otro igual, por lo que ya no se puede hacer la misma carga de entrenamiento ni los mismos kilómetros. Al final tienes que entrenar de una forma diferente.

¿Hay Walter Bouzán para rato?

Por estas fechas, todos los años digo que es mi último Sella, pero quizá va siendo hora de que sea el último de verdad, sobre todo en este tipo de competiciones. Hay que empezar a ser realistas y pensar con la cabeza porque estos esfuerzos para el cuerpo no son nada buenos. El Sella y este tipo de competiciones me estresan y me desgastan muchísimo, tanto física como psicológicamente. Todos los años por estas fechas digo que es el último, pero quizá va siendo hora de que sea verdad.

No habría mejor despedida que un nuevo triunfo.

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Eso sería ideal, pero tampoco me puedo quejar. Nunca pensé en conseguir lo que logré. ¿Me fastidiaría no estar en el podio este fin de semana? Sí, pero creo que a la larga voy a ser consciente de todo lo que he conseguido. Con 48 años es muy complicado y siendo realistas no debería estar ahí, pero vamos a pelarlo.