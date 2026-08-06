Fundavi celebrará su gala anual en el Niemeyer
Felipe Blanco, gerente de la entidad, anuncia casmbios para acercarse a la sociedad avilesina
N. Menéndez
Fundavi celebrará, el próximo 24 de septiembre, su gala anual en el Centro Niemeyer. El evento servirá para que la entidad siga dando pasos en su transformación interna, tal y como adelantó Felipe Blanco, gerente. “El evento se celebrará el próximo jueves 24 de septiembre, a las 19.00 horas. Fundavi busca conectar con los nuevos tiempos a través de un evento totalmente modernizado, dinámico y disruptivo. Esta gala no solo será un punto de encuentro para el deporte local, sino el gran escaparate de una nueva era para la organización”, señaló el avilesino.
“Queremos que esta gala refleje la evolución de Fundavi. Manteniendo intactos nuestros valores fundacionales, nos renovamos por fuera y por dentro para ser más eficientes, más conectados y más cercanos a la sociedad avilesina”, apunta Blanco, que anticipa que “esta transformación visual e institucional es solo el primer paso de un plan mucho más ambicioso”. “La fundación ya se encuentra inmersa en el desarrollo de nuevos proyectos, cuyas líneas maestras e impacto social se darán a conocer de manera oficial a lo largo del próximo trimestre”, asegura.
Una nueva etapa para Fundavi
“Durante el acto del 24 de septiembre se darán las primeras pinceladas de esta nueva etapa, además de rendir el tradicional homenaje a los deportistas, clubes y empresas patrocinadoras que impulsan el tejido deportivo de la comarca”, sentencia el gerente.
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