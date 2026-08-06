Walter Bouzán y Bertín Llera aspiran a repetir en el Sella tras ganar la contrarreloj que marca los puestos de salida
Los K2 de Javi López-Pedro Vázquez, de Los Rápidos de Arriondas, y de David Rodríguez-Adrián Martín, de Aranjuez, partirán justo detrás de la pareja del Club Piragüismo El Sella
La pareja que forman el veterano Walter Bouzán y el joven Bertín Llera demostró en la contrarreloj previa al Descenso del Sella que su triunfo del año pasado en la mítica prueba del río oriental no fue una casualidad y que quieren repetir. El K-2 que forman Bouzán-Llera, que compite para el Club Piragüismo El Sella de Ribadesella, marcó el mejor tiempo en la crono que decide los puestos de salida del sábado.
Justo detrás de los vencedores de 2025 se situó la embarcación de Javi López y Pedro Vázquez, de Los Rápidos de Arriondas, y en tercera posición se colocó el K-2 de la Escuela de Piragüismo de Aranjuez que conforman David Rodríguez y Adrián Martín. Más atrás, hasta completar los diez primeros puestos del cepo inicial de Arriondas, se encuentran las siguientes K-2: Miguel Llorens-Jorgensen Valdemar (Cultural de Ribadesella), Juan Ignacio Cáceres-Pedro Agustín Ratto (Federación Argentina de Canoas), Julio Martínez-Franco Iván Balboa (Club Santafesino), Adrian Boros-Tamas Erdelyi (Hungría), Abel García-Manuel Garaycoechea (Club Piraguas Sirio), Mads Pedersen-Philip Knudsen (Dinamarca) y Javier Sánchez-Roberto Geringer (El Sella).
Suscríbete para seguir leyendo
- El lamento de los amigos de Laura, la guardia civil asesinada por su exmarido en el cuartel de Llanes: 'La mató por ser feliz y hacer su vida
- Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
- En imágenes: un guardia civil mata a su exmujer en el cuartel de Llanes y muere tras un tiroteo con compañeros en su huida
- Fallece un hombre de 68 años tras caer por unas escaleras en un edificio de Gijón
- Venta millonaria a la vista: el Celtic de Glasgow aprieta por Hassan
- El guardia civil que mató a su exmujer en el cuartel de Llanes sustrajo el arma a un compañero y le habían comunicado su expulsión del cuerpo
- El magnate de origen asturiano Alfonso Fanjul, rey del azúcar, muere sin llegar a ver la democracia en Cuba
- Un doloroso minuto de silencio en toda Asturias por Laura Cruz, la guardia civil asesinada en Llanes: “Todo el pueblo está indignado y en shock”