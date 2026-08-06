Walter Bouzán y Bertín Llera aspiran a repetir en el Sella tras ganar la contrarreloj que marca los puestos de salida

La pareja que forman el veterano Walter Bouzán y el joven Bertín Llera demostró en la contrarreloj previa al Descenso del Sella que su triunfo del año pasado en la mítica prueba del río oriental no fue una casualidad y que quieren repetir. El K-2 que forman Bouzán-Llera, que compite para el Club Piragüismo El Sella de Ribadesella, marcó el mejor tiempo en la crono que decide los puestos de salida del sábado.

Justo detrás de los vencedores de 2025 se situó la embarcación de Javi López y Pedro Vázquez, de Los Rápidos de Arriondas, y en tercera posición se colocó el K-2 de la Escuela de Piragüismo de Aranjuez que conforman David Rodríguez y Adrián Martín. Más atrás, hasta completar los diez primeros puestos del cepo inicial de Arriondas, se encuentran las siguientes K-2: Miguel Llorens-Jorgensen Valdemar (Cultural de Ribadesella), Juan Ignacio Cáceres-Pedro Agustín Ratto (Federación Argentina de Canoas), Julio Martínez-Franco Iván Balboa (Club Santafesino), Adrian Boros-Tamas Erdelyi (Hungría), Abel García-Manuel Garaycoechea (Club Piraguas Sirio), Mads Pedersen-Philip Knudsen (Dinamarca) y Javier Sánchez-Roberto Geringer (El Sella).