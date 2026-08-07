El barco guipuzcoana "Andarax Bi" triunfa en la primera jornada de la Semana Asturiana de la Vela

El "Andarax Bi", con los guipuzcoanos Josu Portularrume (Zumaia) e Iñigo Echeverría (San Sebastián) a bordo, logró el primer puesto después de compensar los tiempos en la primera de las pruebas incluidas en la Semana Asturiana de la Vela, la Regata A2 y en solitario. Completaron el podio inicial de la primera gran cita de la vela asturiana el "Pileje Thelonius" de Jon Garai, adscrito al Club Martímio de Labra vizcaíno, y el "Gin&Tonic", barco del Club Bahía de Gijón tripulado por Luis Fernando Sanz y Virginia Mate.

Cuarto fue finalmente el "Taxus Medio Ambiente", con José Rábano y Álvaro López, también miembros del "Bahía de Gijón", a bordo. La embarcación gijonesa logró, con 53 minutos y 33 segundos, el récord absoluto de la prueba, que tenía inicio en Gijón y llegada en Luanco. Sin embargo, la compensación de tiempos le llevó al cuarto lugar. Quinto fue el "Aqua", tripulado por Santiago González-Quirós, del Real Club Astur de Regatas, y José Luis Asensio, del Bahía de Gijón.

La jornada de hoy, segunda de la Semana Asturiana de la Vela, programa la Regata Inversa, también con salida en la bahía gijonesa y llegada a la villa marinera luanquina. El inicio de la prueba se prevé entre las cuatro y las cuatro y media de la tarde y su particularidad es que la compensación de tiempos se hace en la salida, con una estimación de tiempo que invertirá cada participantes. Esto quiere decir que los barcos más lentos tienen ventaja de inicio. Hacia las seis de la tarde está prevista la presentación de las regatas en las instalaciones de la Federación de Vela del Principado de Asturias en el puerto deportivo gijonés.