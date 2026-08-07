El Chas sube el nivel con el concurso de cuatro estrellas

La Ruta de Verano del Chas sube un escalón. Tras celebrar un Concurso Nacional de Saltos de tres estrellas el pasado fin de semana, llega a las instalaciones gijonesas la segunda cita estival, un Nacional de cuatro estrellas. Sube el nivel, suben los premios en metálico y se incrementa la participación en cantidad con la incorporación de muchos jinetes y amazonas de calidad. Entre los participantes que causan alta, según el medio especializado "Ecuestre", se encuentran Hugo Álvarez, Carlos de la Malla, las hermanas Pilar y Carmen Mateos, Celia Cobo, Elena Appendino, José Luis Milán, Lucas López, Luis Márquez, Luis Mateos, Luis Ortiz, Mickey Seaquist, Pablo Valle, Roi Calviño, Vicente del Campo, Tomás Fuertes y Julio Arias. En el lado contrario de la balanza hay que subrayar la baja forzosa de Pilar Cordón, que se lesionó en el concurso de tres estrellas cuando estaba realizando una destacada participación. La amazona aragonesa sufre una lesión en el húmero de su brazo izquierdo. La última jornada del nacional de tres estrellas será recordada por el triunfo de Teresa Arias, amazona de Pola de Siero, a lomos de "Brunch Jolivet". También estarán en el Chas este fin de semana.

Serán tres días de competición en el concurso nacional tres estrellas, desde hoy viernes 7 de agosto hasta el domingo 9, a razón de cuatro pruebas al día. Las de hoy son las siguientes: Trofeo Plagastur, sobre 1,10 metros; Trofeo Equipop, sobre 1,20, Trofeo LA NUEVA ESPAÑA, sobre 1,30, de dos fases especial, y el Trofeo El Comercio, sobre 1,40 metros y, de igual forma, de dos fases especial.