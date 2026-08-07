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El Grupo Covadonga se prepara para su gran fiesta del tenis, el torneo Abanca, entre el 17 y el 30 de agosto

Jugadores de todas las edades estarán presentes en la competición, que alcanza su séptima edición

Rafael Fernández Rascón, técnico de la sección de tenis del Grupo; Leticia Eguren, Pedro Carrillo y Alberto Fernández, durante la presentación del torneo.

Rafael Fernández Rascón, técnico de la sección de tenis del Grupo; Leticia Eguren, Pedro Carrillo y Alberto Fernández, durante la presentación del torneo. / RGCC

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Mario Rodrigo

Gijón

Jugadores de todas las edades, desde las categorías de base hasta absolutos y veteranos, están citados en el Grupo Covadonga para la VII edición del Torneo Abanca, que se celebrará entre los días 17 y 30 de agosto. La competición, ya plenamente consolidada en el calendario deportivo grupista, fue presentada por Pedro Carrillo, vicepresidente del Grupo; Leticia eguren, responsable de Seguros de Zona Asturias/Cantabria de Abanca, y Alberto Fernández, juez árbitro del torneo.

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el lunes 10 de agosto a las 12 del mediodía. La inscripción individual tiene un precio de 9 euros y la de dobles cuesta 10 euros por pareja. En ambos casos da derecho a un pack de bienvenida y a la participación en el sorteo de regalos. La competición se desarrollará durante dos semanas, con trofeos para campeones y finalistas. Las categorías invididuales incluidas son sub-10, sub-12, sub-14, absolutos y veteranos, tano masculinas como femeninas. En dobles jugarán sub-12, sub-16, absolutos y veteranos, además de dobles mixtos sub-10, sub-12 y absolutos.

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Durante el acto de presentación, Pedro Carrillo destacó la consolidación de una competición que alcanza ya su séptima edición y agradeció especialmente el respaldo de Abanca. Por su parte, Leticia Eguren señaló la satisfacción de la entidad por seguir vinculada a un torneo que comparte valores como el esfuerzo, la constancia, el compañerismo y el compromiso con el deporte.

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