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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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Joan Omoaruna, versatilidad y juventud para el nuevo proyecto del Círculo Gijón Baloncesto

El equipo gijonés, que jugará en Tercera FEB, ficha por dos años al exterior catalán, producto de la cantera del Barça y que viene de ascender con el Prat

Joan Omoaruna,en un partido con el Prat.

Joan Omoaruna,en un partido con el Prat.

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M. R.

Gijón

Energía, polivalencia y capacidad para abrir el campo son las virtudes que han llevado al Círculo Gijón a fichar por dos años al exterior catalán Joan Omoaruna, que formará parte de la plantilla del equipo asturiano en Tercera FEB. Omoaruna, de 19 años, se formó la mayor parte de su carrera en la cantera del FC Barcelona y la pasada campaña consiguió el ascenso a Segunda FEB con el CB Prat. "Encaja muy bien con nuestra idea de equipo", asegura Nacho Galán, técnico del Círculo.

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