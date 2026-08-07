Joan Omoaruna, versatilidad y juventud para el nuevo proyecto del Círculo Gijón Baloncesto

Energía, polivalencia y capacidad para abrir el campo son las virtudes que han llevado al Círculo Gijón a fichar por dos años al exterior catalán Joan Omoaruna, que formará parte de la plantilla del equipo asturiano en Tercera FEB. Omoaruna, de 19 años, se formó la mayor parte de su carrera en la cantera del FC Barcelona y la pasada campaña consiguió el ascenso a Segunda FEB con el CB Prat. "Encaja muy bien con nuestra idea de equipo", asegura Nacho Galán, técnico del Círculo.