Jorge Arias, del Alimerka Oviedo Baloncesto, medalla de bronce en el Europeo u20: "Somos conscientes del apoyo y eso nos motiva a entrenar mejor"

La vida pasa a toda velocidad por delante de Jorge Arias (Oviedo, 2006), pero el jugador asturiano muestra una templanza y una reflexión impropia de su edad. Tras ganarse un sitio en el equipo de Primera FEB en una temporada inolvidable, que acabó con la Final Four en La Coruña, Arias fue convocado con la selección española u20 (menores de 20 años), con la que conquistó el bronce en el Campeonato de Europa. El jugador ya se prepara para llegar en forma al inicio de pretemporada del equipo azul, fijado el lunes 17. Será el inicio de su primer contrato profesional, de tres años de extensión. "Javi (Rodríguez, el entrenador) me transmite que si trabajamos a diario recogeremos los frutos y será una gran temporada", apunta Jorge.

Está siendo un verano intenso. ¿Se veía en la lista definitiva de la selección u20?

Lo ves poco a poco, conforme van los entrenamientos, los partidos, ves tu encaje, qué te pide el entrenador, que necesita el equipo de ti... estoy muy agradecido por la confianza de los entrenadores.

¿Cuál fue el rol de Jorge Arias en el equipo que dirigió Carles Marco?

Sobre todo defensa, y también un poco de equilibrio en el juego. No tenía que ser el jugador que metiese 30 puntos, pero sí que diera equilibrio en la defensa, ayudara en el rebote, ocupara los espacios bien... El rol era muy similar al que tengo en el OCB.

No está mal acabar con medalla.

Empezamos la concentración creo que el 16 de junio y jugamos el último partido el 19 de julio, y la medalla fue el resultado de todos esos días de trabajo. La verdad es que llegas al partido por el tercer puesto tras el palo anímico importante de perder la semifinal, pero salimos con toda la intensidad y ganas del mundo, al final y al cabo te estás jugando una medalla.

¿Ha hablado con Javi Rodríguez? ¿Qué le transmite?

Hablé con Javi, sí. Básicamente me dice que los objetivos hay que seguir manteniéndolos, que hay que seguir incidiendo en el día a día, que fue lo que nos llevó a donde llegamos la temporada pasada. Tenemos que trabajar todos los días, especialmente los jóvenes. No es que trabajase poco, pero yo he de trabajar más que el resto. Me dijo que iba a ser una gran temporada, que si lo dábamos todo en el día a día recogeríamos los resultados.

El equipo del próximo curso se va a parecer bien poco al del último.

Si un equipo como el nuestro, jugando colectivamente a ese nivel, está arriba y llega a la Final Four es lógico que haya más desbandada que cuando hay uno o dos buenos.

¿Conoce algo de los nuevos?

De nombre a alguno, pero personalmente a ninguno. Tenía confianza en el club, en que iban a hacer las cosas bien, aunque alguna baja es sensible en lo anímico porque llevaba bastante con ellos. Los echaré de menos, pero es algo en lo que no puedes hacer nada.

La temporada pasada fue una sorpresa, pero esta tiene pinta de que va a ser muy importante para usted.

Sí, así es. Tengo muchas ganas de ponerme a trabajar, no solo de cara a este temporada. No hay que ser cortoplacista, es un camino muy largo.

¿En qué cosas cree que debe mejorar más?

Me gustaría mejorar en todo, pero sobre todo en la velocidad del tiro y la habilidad en el bote. Y físicamente tengo que dar dos pasos adelante.

Vuelve a haber más de 3.500 abonados. La gente está muy pendiente.

Somos conscientes de ello y eso nos va a motivar para entrenar y jugar mejor. Pero no hay fórmulas mágicas para construir, hay que poner un ladrillo cada día para tener un edificio más grande.