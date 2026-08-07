Luis Miguel Garabaya, ilusión a los mandos del Royal Premium de Primera Nacional de balonmano

Con ilusión por encontrarse con un equipo plenamente asturiano y con un club que trabaja bien la cantera, Luis Miguel Garabaya vivió ayer su puesta de largo como entrenador del Royal Premium gijonés de Primera Nacional. La entidad presentó también su campaña de socios, que mantiene los precios: 60 euros el abono adulto, 100 el protector, 120 el familiar, que incluye dos adultos y dos menores; 30 euros el sub-23 y 10 euros el benjamín.