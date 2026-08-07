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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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Luis Miguel Garabaya, ilusión a los mandos del Royal Premium de Primera Nacional de balonmano

El equipo gijonés mantiene los precios de sus abonos para la nueva temporada

Luis Miguel Garabaya, con el cartel de la campaña.

Luis Miguel Garabaya, con el cartel de la campaña. / AB Gijón Jovellanos

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M. R.

Gijón

Con ilusión por encontrarse con un equipo plenamente asturiano y con un club que trabaja bien la cantera, Luis Miguel Garabaya vivió ayer su puesta de largo como entrenador del Royal Premium gijonés de Primera Nacional. La entidad presentó también su campaña de socios, que mantiene los precios: 60 euros el abono adulto, 100 el protector, 120 el familiar, que incluye dos adultos y dos menores; 30 euros el sub-23 y 10 euros el benjamín.

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