Nueva baja en el Alimerka Oviedo Baloncesto: Pablo Longarela ficha por el Getafe de Segunda FEB

La plantilla del Alimerka Oviedo Baloncesto sufrirá una nueva baja antes del inicio de los entrenamientos, fijado para el lunes 17 de agosto. Pablo Longarela, el único exterior que quedaba en el equipo de la temporada 25-26, además de Jorge Arias, rescindirá el año de contrato que le quedaba y fichará por el Getafe de Segunda FEB. El conjunto madrileño ya anunció en sus redes la incorporación del exterior, que llegó a Asturias hace un año, todavía en proceso de recuperación de una grave lesión, y que apenas entró en los planes de Javi Rodríguez.

Así, Javi Rodríguez tendrá doce jugadores a su disposición después de un verano muy movido, que ha incluido la salida de nueve jugadores, del director deportivo, Iñigo de la Villa, y del entrenador ayudante, Mikel Ereño. Abandonaron la entidad Dan Duscak, Greg Parham, Marques Townes, Raúl Lobaco, Calvin Hermanson, Fede Copes, Pablo Longarela, Robert Cosialls y Alonso Faure y llegaron PJay Smith, Felix Terins, Zaire Williams, Brycen Goodine, Sander Hollanders, Danilo Brnovic, Brock Wisne, Mouhamed Barro y Djigui Diarra. Continúan del año pasado el citado Jorge Arias, Francis Nwaokorie y Daniil Shelist.