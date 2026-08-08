La avilesina Llara Tuset y Amaia Osaba reinan en el K-2 femenino: "Lo más difícil este año fue la salida"

Llara Tuset y Amaia Osaba se llevaron el triunfo en el K-2 femenino del Descenso Internacional del Sella después de completar una bajada sin percances y marcada por la incertidumbre. La pareja supo interpretar el río, mantener su ritmo y superar una salida especialmente complicada por el menor caudal. "La verdad es que muy bien, con la incertidumbre de no saber cómo vas muchas veces, pero sin ningún percance y muy bien", resumió Tuset tras alcanzar la meta.

La salida era uno de los grandes obstáculos de esta edición. "Para nosotras lo más difícil fue la salida, porque además este año era más complicada porque había menos agua. Esa parte la libramos bien y trazamos muy bien el río", explicó Osaba. La veterana palista reconoció también la dificultad de una prueba en la que había rivales importantes y cuyo resultado era difícil de prever. "Estuvo muy complicado porque había rivales importantes y era una incógnita ver cómo íbamos a ir". La estrategia de la dupla fue sencilla: "Fuimos remando a nuestro ritmo y por donde va el río".

Para Osaba, el Sella es además una de las citas señaladas del calendario. "Es una de las regatas clave de cada año. La afronto con más nervios que ninguna otra de todo el año, por lo que supone la celebración, el ambiente y todo lo que conlleva bajar el Descenso del Sella", explicó. Para Tuset, el triunfo tiene un significado especial: "Es casi un sueño, porque ser asturiana y ganar el Sella es la mejor carrera del mundo. El ambiente es increíble".

La segunda posición fue para Marina Martínez y María Reus, del club Los Cuervos Klöckner Pentaplast, en su primera participación juntas en el Sella sénior. Martínez ya conocía el sabor del triunfo tras haber ganado en juvenil y sub-23, mientras que Reus, palista mallorquina, contaba con la experiencia del año anterior. El comienzo, sin embargo, no fue sencillo. "Al principio lo vimos un poco complicado porque teníamos que esquivar a mucha gente", señaló Martínez.

La preparación conjunta también fue limitada. "Llegué el miércoles e hicimos tres entrenamientos", explicó Reus, que reconoció que la salida era el momento que más nervios le generaba: "Tenía miedo de llegar cansada, porque en el río había menos agua, pero al final lo aguanté bien".

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El podio lo completaron las húngaras Panna Csepe y Krisztina Sinko, que mejoraron el cuarto puesto conseguido en su estreno. "Estamos cansadas, pero muy contentas", señalaron tras una prueba que calificaron de "emocionante y apasionante". "Fue difícil adelantar a las rivales", reconocieron antes de dejar clara su intención de repetir: "El próximo año estaremos aquí".