Diego Ruiloba remonta y se lleva la victoria en el Rally Isla de los Volcanes por una décima
El piloto praviano se creció en el último tramo de la prueba, en el que le sacó 4,6 segundos al madrileño Pepe López
L. I. P.
Victoria in extemis pero victoria total la lograda en Lanzarote, en el rally Isla de los Volcanes, por el praviano Diego Ruiloba con el Lancia Ypsilón HF Integrale Rally2. Después de perder más de medio minuto en el inicio de la competición remontó al madrileño Pepe López, pentacampeón de España, hasta vencer en los últimos metros de la última cronometrada del día.
Con un tramo muy rápido de solo 7 kilómetros para acabar el ralle, López, con el Hyundai, mandaba con 4,5 segundos de ventaja sobre el asturiano, que se creció y le endosó 4,6 segundos y la victoria. Un triunfo que da al equipo Lancia Corse España la opción de seguir luchando por el título nacional en el debú en España del Ypsilon y que consolida a Ruiloba como segundo absoluto de un campeonato que domina el también praviano José Antonio "Cohete" Suárez.
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