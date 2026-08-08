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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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Guillermo González gana la prueba de 1,30 en el inicio del concurso de cuatro estrellas del Chas

Guillermo González y &quot;Wankara de Walyro&quot;, tras ganar el Trofeo LA NUEVA ESPAÑA en el Chas.

Guillermo González y "Wankara de Walyro", tras ganar el Trofeo LA NUEVA ESPAÑA en el Chas. / Mario Canteli

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Mario Rodrigo

Gijón

Podio íntegramente asturiano en la prueba sobre 1,30 metros de la jornada inaugural del Concurso Nacional de cuatro estrellas del Chas, segunda cita de la Ruta de Verano de la instalación gijonesa. El luanquín Guillermo González, a lomos de "Vankara de Walyro", se llevó la prueba, patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA. En segunda posición se clasificó Gonzalo Menéndez con "Gringo des Forets", mientras que tercero fue Luis Jesús Escobar con "Classico Bridge KJV".

En lo que se refiere a la prueba sobre 1,40 metros, Trofeo El Comercio, el participante más destacado fue el jinete andaluz Mickey Seaquist, que montaba a "Leonard T&LAZ". Le siguió, a escasos segundos, la amazona asturiana Micaela Álvarez, sobre "Las Vegas VD Padenborre", y la tercera posición fue para un clásico del verano asturiano, el vasco Jesús Garmendia, con "Hotshot du Rozel".

La primera prueba de la tarde fue el Trofeo Plagastur, sobre 1,10 metros. El vencedor fue el binomio formado por Juan Palat y "Ares", seguido en el podio por la madrileña Mercedes Cervera, a locmos de "O´Cahua", con el tercer puesto para Carla Catalina Blanco con "Eberlin M".

En el Trofeo Equipop, sobre 1,20, ganó la amazona Carmen Artime, que montaba a "Cadete CEM". En segunda posición se clasificó Joseba Espinosa con "Diamont JGF" y tercero fue Hugo Álvarez con "Keops de Lamosas".

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Este sábado están previstas otras cuatro pruebas, con especial atención al Trofeo Fundación Cocina, sobre 1,40 metros.

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