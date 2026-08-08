Lista la nueva pista de entrenamiento para el Concurso Hípico de Las Mestas

La nueva pista de entrenamiento de Las Mestas marca un punto de inflexión para el Patronato Deportivo Municipal, que ya ha recibido oficialmente la instalación y la incorpora al recinto ecuestre gijonés. El concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, destaca que esta infraestructura "era una necesidad largamente demandada por el mundo ecuestre" y que permitirá reforzar la capacidad de atracción del Concurso Hípico Internacional Oficial de Gijón. La nueva pista estará plenamente operativa para la próxima edición del certamen, fijado entre el 24 y el 30 de agosto. La actuación, con una inversión cercana a 370.000 euros, dota al recinto de una pista de 40 x 70 metros, diseñada siguiendo los criterios técnicos de los grandes concursos ecuestres internacionales. A ella se suma una pista anexa destinada al trabajo a la cuerda.