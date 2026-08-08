Todo listo en Arriondas para el Descenso del Sella: el veterano Bouzán y el joven Bertín Llera aspiran a repetir el triunfo en una edición adornada con grandes símbolos deportivos y mucha competencia en el agua

Prueba deportiva genuina y de nivel, día de fiesta en toda la comarca oriental, exhibición de raíces y de asturianía. Todos los ingredientes se reúnen para vivir hoy una nueva edición del Descenso Internacional del Sella, ya la número 88. El nuevo puente de Arriondas es el sitio y las doce del mediodía la hora a la que partirán los participantes en la Fiesta de las Piraguas para recorrer los 20 kilómetros que separan la capital parraguesa de Ribadesella. En los puentes de salida y meta, y en las orillas de todo el trayecto, decenas de miles de personas dispuestas a disfrutar y a cumplir con la tradición.

El disfrute festivo está garantizado pase lo que pase, pero el espectáculo en el agua también parece un seguro este año. La ausencia de competiciones de relieve en estas fechas (al contrario que las dos pasadas ediciones, cuando el Descenso coincidió con los Juegos de París, en 2024, y se aproximó a los Mundiales, en 2025) garantiza la presencia en Asturias de los mejores especialistas mundiales de la especialidad de río.

En 2025 la emoción se desbordó a la llegada, cuando los riosellanos vieron a dos de los suyos proclamarse campeones. Los elegidos, Walter Bouzán, el palista más laureado en la Fiesta de las Piraguas, con doce títulos, y el joven Bertín Llera, hijo de Alberto Llera, ex compañero de Walter y ex ganador den el Sella. La extraña pareja ha demostrado que no fue flor de un día, y el pasado jueves ganó la contrarreloj que decide el orden de salida hoy en Arriondas. Bouzán, ya con 48 años, y Llera junior, con 24, van a por el segundo título.

Tendrán competencia, y dura. Aunque los franceses Quentin Urban y Jeremy Candy ya están retiradas, hay múltiples K-2 que aspiran a destronar a los riosellanos. Los ribereños Javi López y Pedro Vázquez (Los Rápidos de Arriondas), Miguel Llorens y el danés Valdemar Jorgensen, que remarán juntos por la Cultural de Ribadesella; David Rodríguez y Adrián Martín (Escuela de Piragüismo de Aranjuez), los argentinos Juan Ignacio Cáceres y Pedro Agustín Ratto, el incombustible Julio Martínez junto al también argentino Franco Balboa...

Desfile, Cazorla y Ouzande

El programa del día D se inicia con el tradicional desfile por las calles de Arriondas, a las 10 de la mañana. A las doce menos diez será el turno de Santi Cazorla, pregonero de esta edición. A las doce sonará el cañonazo que marca la salida y Sara Ouzande, la mejor piragüista asturiana de la actualidad, será la encarga de soltar el primer cepo, al que están amarrados los grandes favoritos para el triunfo.