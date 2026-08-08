Noelia Martínez, otra joven que combinará el Grupo y el Siroko Basketball

Noelia Martínez, joven base-escolta de solo 16 años, se incorpora al Siroko Gijón tras destacar en el Grupo Covadonga, donde ya ha disputado varios partidos con el primer equipo. La jugadora, habitual en las concentraciones de la selección asturiana, combinará ambos equpos y afronta esta nueva etapa como "un gran reto y una oportunidad". Será una de las jóvenes que engrosen la plantilla del Siroko, más amplia que la de la pasada campaña.