Plaza recupera el trono del K-1 casi una década después: "Llevaba muchos años preparando el Sella para volver a ganarlo"

Nueve años después, Alberto Plaza volvió a tocar la meta en el Sella. El palista de Cangas de Onís, del Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura, recuperó la corona del Sella en el K-1. "Es la carrera de casa. Hace nueve años que gané y llevo otros nueve preparando el Sella para volver a ganarlo, aunque fuera por un día. De pequeño soñaba con ganarlo y ahora es la segunda vez. La verdad es que no tengo palabras", reconoció emocionado tras cruzar la meta.

Plaza salió quinto, pero no tardó en situarse al frente de la prueba. A partir de ahí, su principal preocupación fue controlar lo que sucedía a su espalda. "Iba vigilando un poco", explicó el ganador, que durante buena parte del descenso miró periódicamente hacia atrás para conocer la distancia con sus perseguidores. La amenaza era real, especialmente por la presencia de Joshua Fenn y de los tres K-2 que avanzaban con fuerza. "Salí quinto, al poco me puse primero, pero venía Joshua Fenn con tres K-2 que venían muy fuerte y tenía miedo de que me pillara", relató.

El palista cangués consiguió mantener el ritmo hasta el final y encontró además un aliado en el K-2 de Villaviciosa, que le permitió sostener su ventaja en los kilómetros decisivos. "Venía con buen ritmo con el K-2 de Villaviciosa y al final conseguí mucha ventaja", señaló Plaza. "Se la dedico a mi pareja, a mi familia y a todos mis amigos, que me llevan apoyando desde siempre", añadió.

Por detrás, Joaquín Iglesias, representante de la Real Federación Española de Piragüismo, se hizo con la segunda posición en un K-1 marcado por la igualdad entre los perseguidores. "Fue una prueba muy igualada en los K-1. Cambiamos varias veces de posición y estuvimos muy igualados. El único que se diferenció fue Alberto, que sacó mucha ventaja. Fue el justo ganador", valoró.

Iglesias estrenó, además, su palmarés de podios en el Descenso Internacional del Sella, un resultado especialmente celebrado por todo lo que representa esta prueba para cualquier palista. "Es algo que todo el mundo sueña cuando empieza en piragüismo. Más contento no puedo estar", reconoció. En la parte final, consiguió superar a Joshua junto a Kiko Vega para escalar hasta la segunda plaza. "Estoy contento de mejorar una posición más aquí en la ría", resumió.

El tercer puesto fue para Kiko Vega, del SCD Ribadesella, uno de los grandes especialistas de la prueba y un nombre habitual en los podios del Sella. El ribadense, ganador en cuatro ocasiones del K-1 y autor ya de 16 podios en el descenso, volvió a demostrar su experiencia en una carrera que asegura haber disfrutado desde el control.

"La sensación es de satisfacción. Todos los días vamos haciendo las cosas poco a poco y, al final, todo suma. De ahí sale el buen resultado, sobre todo de cara a la experiencia y a la salud", explicó Vega, satisfecho con su rendimiento. El palista aseguró haberse encontrado "con mucho control de la situación" y haber competido "bien en base a lo que podía tener".

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Porque la experiencia también juega su papel en el Sella. "Lo bueno de tener experiencia es ver todo lo que sucede alrededor y disfrutar de ello", apuntó Vega. Un nuevo podio que amplía una trayectoria de referencia en la prueba y que completa, junto a Plaza e Iglesias, un podio de K-1 masculino con tres generaciones de especialistas capaces de interpretar de manera diferente una misma carrera: el regreso al trono del vencedor local, el estreno de Iglesias entre los tres primeros y la experiencia de un Kiko Vega que sigue sumando presencias en la élite del Sella.