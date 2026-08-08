El potente Bera Bera, primer test para el Lobas Alimerka en Oviedo
El equipo ovetense estrena los partidos de pretemporada esta tarde en el Florida Arena ante el potente equipo donostiarra
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Celia González
Oviedo
Nada menos que el potente Amara Bera Bera de San Sebastián, dominador de las competiciones españolas en los últimos años, se convertirá en el primer test de pretemporada del Lobas Alimerka Oviedo, que esta campaña regresa a la Liga Guerreras Iberdrola. El choque está programado en el Florida Arena a las 17:00 horas. El equipo afronta el choque "con mucha ilusión", como destaca su entrenador, Manolo Díaz, que recuerda que este salto de categoría es "un premio al trabajo del año anterior".
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