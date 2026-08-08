Las reacciones de Walter Bouzán y Bertín Llera, los grandes vencedores del Descenso Internacional del Sella: “Me he quitado un peso de encima”

Por segundo año consecutivo, Walter Bouzán y Bertín Llera volvieron a imponer su ley sobre ese río Sella que tan bien conocen. La pareja riosellana tuvo una feroz competencia durante todo el descenso, pero su estrategia dio sus frutos en la recta final para hacer vibrar de nuevo a un pueblo entero. "Me he quitado un peso de encima porque durante toda la semana la gente te pregunta por la calle, hay bastante tensión y quieres hacerlo lo mejor posible. Siento mucha felicidad", expresó Llera.

Bouzán también mostró su entusiasmo por un nuevo triunfo, el decimotercero (10 en K-2 y 3 en K-1) para el palista más laureado de la historia de la competición. "Estoy muy contento", admitía exhausto, mientras explicaba los detalles de su estrategia durante la prueba. "Llegábamos confiados a la ría y apostando en el sprint. Arrancamos desde lejos guardando otro cambio que teníamos y salió bien". Llera analizó el inicio de la prueba, menos accidentado que en la pasada edición. "Al principio se nos tiraron varias piraguas que llegaron de todos lados. Nos costó un poco arrancar, nada que ver con el año pasado, pero fue difícil", reconoció.

El triunfo es aún más emocionante para Bouzán, que a sus 48 años podría haber disputado su último Sella. "Yo soy de Ribadesella, aquí voy a estar, no sé si dentro o si fuera, seguramente que fuera. Ya se verá" y elogió a su compañero en la embarcación. "La recuperación de un día para otro ya no es la misma, pero tengo la suerte de tener un motor detrás que tiene 23 años y se quiere comer el mundo", decía sobre Llera. Curiosamente, hace justo 30 años de la única ocasión en la que su padre, Alberto Llera, venció en el Sella, junto a Ramón Cerra. Y es aún más meritorio por la escasa preparación que han tenido a lo largo del año, con muy pocos entrenamientos en conjunto. "Yo entreno todo el año en Avilés otras distancias que no se acercan a esto para nada. Es complicado, tengo que adaptarme y hasta cambiar mi forma de remar", confesaba.

Por detrás quedaron Miguel Llorens y Jorgensen Valdemar, que reconocieron la fortaleza local. "La estrategia salió bien, pero Walter y Albertín fueron más fuertes que nosotros. El año que viene a intentarlo de nuevo", reconoció el primero. Terceros fueron los húngaros Adrian Boros y Tamas Erdelyi. "Me encantó la carrera, tuvimos unos pequeños errores al inicio, pero estuvimos fuertes y pudimos cazar hasta dos veces al grupo", explicó Erdelyi. Ambos admitieron algo de cansancio por haber competido hace escasos días en Hungría y reconocieron como mayor dificultad no poder contar con su canoa, que no han podido desplazar desde Hungría. "No pudimos ofrecer nuestra mejor forma".