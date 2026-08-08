Ruiloba, tercero tras la primera etapa del Rally Isla de los Volcanes
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L.I.P.
Oviedo
Tercera plaza del podio del Rally Isla de los Volcanes de Lanzarote la lograda ayer por el praviano Diego Ruiloba (Lancia Ypsilon) al finalizar la primera etapa de la prueba canaria, puntuable para el Supercampeonato de España de Rallys. Ruiloba marcó el mejor crono en el tramo de calificación, pero en la segunda cronometrada del día una bajada de rendimiento en su coche le retrasó en la general. Remontó marcando dos scratchs y finalizó tercero precedido por Pepe López (Hyundai) y Yeray Lemes (Citroën).
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