El "Taxus Medio Ambiente" se desquita en Luanco y gana la segunda prueba de la Semana Asturiana de Vela
El barco gijonés remonta pese a salir con 20 minutos de desventaja por las compensaciones, realizadas inicialmente al disputarse la prueba con el formato de regata inversa
Gran desquite para el "Taxus Medio Ambiente". Tras batir el tiempo récord en la primera de las regatas de la Semana Asturiana de Vela pero ser relegado a la cuarta plaza por las compensaciones, el barco gijonés resultó ayer ganador de la segunda. Sucedió lo contrario que el jueves y la embarcación patroneada por José Rábano salió de Gijón con 20 minutos de desventaja, ya que las compensaciones, en virtud del formato de regata inversa, se hicieron inicialmente.
A pesar del importante hándicap inicial, el equipo realizó una excelente remonada durante el recorrido, de 9 millas náuticas y con final en Luanco.
La prueba se desarrolló, durante prácticamente todo el recorrido, con viento estable de componente Nordeste, alrededor de 15 nudos, unas condiciones que permitieron a la flota completar las 9 millas a buen ritmo. Sin embargo, la situación cambió radicalmente en el tramo final. Al aproximarse a la llegada en Luanco, el viento desapareció completamente. Una circunstancia que añadió todavía más emoción.
Finalmente, el "Taxus Medio Ambiente" terminó imponiéndose por delante del "Tamborilero", segundo, y del "Marichu", tercero. El vencedor de la primera regata de la Semana, el "Andarax BI", ocupó la cuarta posición y "El Pendo" completó los cinco primeros puestos de la clasificación.
La tercer jornada de la Semana Asturias de Vela programa hoy una regata IRC costera con salida en Gijón, llegada a Candás y regreso a la Villa de Jovellanos. La salida está prevista a las 13 horas.
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