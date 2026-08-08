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El XXXII Torneo LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja vuelve a reunir al golf asturiano en La Llorea

El campo gijonés acogerá del 11 al 14 de agosto la 32ª edición del Torneo LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja con un amplio cartel de premios

Ganadores y patrocinadores de la pasada edición

Ganadores y patrocinadores de la pasada edición / Mario Canteli

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María Rendueles

María Rendueles

Gijón

El campo municipal de La Llorea volverá a convertirse la próxima semana en el punto de encuentro del golf asturiano con la celebración del XXXII Torneo LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, una cita ya consolidada en el calendario deportivo regional. La competición se disputará entre el 11 y el 14 de agosto bajo la modalidad de parejas Greensome Stableford Hándicap a 18 hoyos.

Una competición abierta a jugadores aficionados

Podrán participar todos los jugadores aficionados con licencia en vigor expedida por la Real Federación Española de Golf y hándicap exacto igual o inferior a 36. Cada pareja competirá en una única jornada y se establecerán dos categorías en función del hándicap de juego: una primera hasta 17 y una segunda desde 18. El hándicap máximo permitido será de 30 para ambos sexos antes de su conversión a la modalidad de juego.

Los ganadores de la pasada edición

En la pasada edición, los grandes protagonistas fueron Salvador García Cabrera y Florentino Nava de la Rúa, que se proclamaron pareja ganadora absoluta con 47 puntos. El triunfo en la categoría Scratch correspondió a Javier Neira García y Elena Arias Quirós, con 40 puntos.

En la Primera Categoría, la victoria fue para Javier Ortiz de la Torre Collantes y Javier Ortiz de la Torre Molinero, con 43 puntos, seguidos por Pelayo Onís Pedrero y Fernando Onís García y por Araceli Huici Díaz y Jesús García Lecuona, ambos equipos con 42 puntos.

En la Segunda Categoría, el primer puesto fue para Mateo Muñiz Álvarez y Manuel Joaquín González Suárez, con 44 puntos. La segunda plaza la ocuparon Alejandro Álvarez Moro y Juan Pastor Fernández, también con 44 puntos, mientras que el tercer puesto fue para Santiago Castañón Fernández y Alberto Luis, igualmente con 44 puntos.

Noticias relacionadas

La Primera Pareja Sénior fue la formada por José Ramón Menéndez Fernández y María José García Rodríguez, con 44 puntos, mientras que el premio a la Primera Pareja Sub-21 recayó en Nicolás Galofre Herrero y Pelayo Cabal García, que firmaron una tarjeta de 40 puntos.

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