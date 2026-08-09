El "Bullbox" se adapta para ganar la primera prueba del Nacional de cruceros
El barco del Náutico de San Esteban triunfa en la jornada sabatina de la Semana Asturiana de Vela, con condiciones cambiantes que pusieron a prueba a las tripulaciones
Las condiciones cambiantes del viento convirtieron en todo un reto la disputa de la primera prueba IRC clasificatoria para el Campeonato de España de Cruceros, dentro de la XXVII Semana Asturiana de la Vela. Tras la prueba, con salida en Gijón para llegar a Candás y terminar de nuevo en la Villa de Jovellanos, el primer puesto provisional es para el "Bullbox", patroneado por jesús Manuel Martínez y representante del Club Náutico de San Esteban. Segundo es el "Tamborilero" de Bruno González-Manjoya y del Real Club Astur de Regatas, en tanto que el "Taxus Medio Ambiente" de José Rábano Carretero, del Club Bahía de Gijón, es tercero.
De mano, las condiciones parecían favorables en la salida de Gijón, pero la situación cambió radicalmente al llegar a la zona de la baliza. En Candás, la flota quedó prácticamente sin viento durante cerca de una hora, obligando a los barcos a esperar pacientemente mientras buscaban cualquier pequeña presión que les permitiera avanzar. La encalmada puso a prueba tanto la estrategia como la paciencia de las tripulaciones.
De nuevo, vuelco a la situación. Entró viento fuerte del nordeste, que llegó a alcanzar los 20 nudos y que puso a prueba la capacidad de adaptación de las embarcaciones en su regreso hacia Gijón.
La regata reunió a una destacada representación de la flota asturiana y del Cantábrico. Tras el "Bullbox", el "Tamborilero" y elñ "Taxus Medio Ambiente" se situaron el "Marichu", de Javier Llaneza, adscrito al Club Bahía de Gijón; el "Pilleje Thelionious", del Club Marítimo del Abra de Getxo, patroneado por Jon Garai; el "GS1" de Fernando Alonso, perteneciente al Real Club Astur de Regatas; el "Andarax BI", de Josu Portularrume, vinculado al Club Náutico de Zumaia, y el "Espada" de José Rábano Sieres, del Bahía de Gijón.
La Semana Asturiana de la Vela se cierra hoy con una jornada intensa que incluye dos regatas IRC y una de 595, todas ellas en la bahía de Gijón y con salida programada al mediodía.
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