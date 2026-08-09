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El Cornellana celebra su ascenso de la pasada temporada con una jornada dedicada al fútbol y a sus jóvenes jugadores

La entidad asturiana reunió a destacadas figuras deportivas en una jornada de convivencia donde los jóvenes jugadores tuvieron especial protagonismo

Asistentes a la jornada del Cornellana

Asistentes a la jornada del Cornellana / Osvaldo Menéndez

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Osvaldo Menéndez

Osvaldo Menéndez

Los responsables de la dirección y administración del Club Deportivo Cornellana, que la pasada temporada logró el ascenso a Segunda Regional, celebraron este fin de semana el éxito con una jornada deportiva y de convivencia dedicada a todos sus jugadores, especialmente a los más jóvenes.

La actividad incluyó una charla-coloquio abierta a todos los asistentes que contó con la participación del exárbitro asturiano Manuel Díaz Vega, una de las grandes figuras del arbitraje español, que llegó a lo más alto de su carrera en el fútbol nacional, internacional y mundial. También intervino José Joaquín Brotons, una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo español en radio, televisión y prensa escrita, y actualmente residente en Gijón. A ellos se sumó Álex Martínez, presidente del Praviano, que aportó su experiencia y visión desde la gestión de un club asturiano.

Un momento de la actividad

Un momento de la actividad / Osvaldo Menéndez

El acto estuvo dirigido por el periodista deportivo Osvaldo Menéndez y contó con el respaldo de todos los integrantes de la directiva y de quienes trabajan día a día con la ilusión de seguir haciendo crecer al Cornellana.

La cantera, protagonista de la jornada

Los protagonistas fueron, sin embargo, los más pequeños. Los jóvenes jugadores disfrutaron durante horas de distintas actividades y partidos de fútbol 3, una modalidad que les permite divertirse mientras mejoran aspectos fundamentales de su juego, como el control y el manejo del balón. La actividad se prolongó hasta prácticamente la medianoche, en una jornada en la que el fútbol fue el gran protagonista.

Brotons no ocultó su sorpresa ante el nivel de conocimiento de los jóvenes jugadores. El periodista se mostró especialmente asombrado por todo lo que saben sobre fútbol, tanto de los equipos españoles como de las principales competiciones y clubes del panorama internacional.

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La jornada sirvió para poner en valor el trabajo con la cantera y reforzar la ilusión de un club que quiere seguir creciendo y alcanzar nuevos objetivos en las próximas temporadas.

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