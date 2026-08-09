Una gijonesa, vital en el oro mundial de las Guerreras juveniles

El balonmano asturiano está de enhorabuena. La gijonesa Lucía Calleja se proclamó campeona del mundo juvenil con la selección española, que derrotó en la final, celebrada en Pitesti (Rumanía), al combinado de Montenegro por 26-23. Se trata de la segunda corona consecutiva de las jóvenes Guerreras de la mano en el banquillo de Cristina Cabeza, la ex entrenadora del Balonmano La Calzada que jugó competición europea. La jugadora forjada en el Grupo Astur que luego militó en el Confía Base Oviedo, Leganés y actualmente en el Elche, con el que debutó en la competición continental, resultó determinante en la final gracias a sus seis tantos. Con su magia en los pases y la efectividad ante la portería de Montenegro fue claramente decisiva en la remontada. España perdía 20-22 a falta de seis minutos para el final. Ahí Lucía Calleja, con su vuelta a la cancha, hizo el 22-22 y el 23-22 para rematar la faena desde los siete metros con un penalti que suponía el 26-22 que se antojaba definitivo. Fue casi un calco del partido disputado por ambos equipos en la primera fase, que terminó a favor de España (35-33) tras darla la vuelta en los últimos cinco minutos.

Las juveniles españolas hicieron un torneo inmaculado, con pleno de victorias. Ganaron a Guinea (27-12), Países Bajos (30-26), Alemania (27-24) y Uzbekistán (46-22) antes del citado triunfo sobre Montenegro. En cuartos de final derrotaron a Suiza (27-25) y en semifinales, a Egipto (27-26).

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Lucía Calleja, que el pasado 2 de agosto cumplió 17 años, es la primera jugadora asturiana que logra un oro en un Mundial. Además, la joven jugadora gijonesa fue jugadora MVP en dos ocasiones en esta cita mundialista. Fue en los encuentros frente a las neerlandesas y egipcias.