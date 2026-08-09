Gonzalo Menéndez se abona al segundo puesto en el concurso de cuatro estrellas del Chas

Gonzalo Menéndez, con dos segundos puestos en dos pruebas diferentes, fue el nombre del día en el Club Hípico Astur (Chas), que celebró la segunda jornada del Concurso Nacional de cuatro estrellas, la segunda parada de su Ruta de Verano.

El jinete asturiano ocupó el segundo lugar del podio en el Pequeño Gran Premio Sabsegui, disputado sobre una altura de 1,30, en el que montó a "Gringo des Forets". Mismo binomio que había logrado también el segundo puesto en el Trofeo LA NUEVA ESAPAÑA del viernes. Menéndez también fue plata en el Trofeo Sonepar sobre 1,20, aunque en este caso montando a "Fal`Bala d´Aury".

El madrileño Hugo Álvarez, con "Coriano AF Z", conquistó con gran autoridad la prueba grande del sábado, el Trofeo Fundación Kocina, sobre 1,40. Sacó prácticamente dos segundos al andaluz Mickey Seaquist, a lomos de "Leonard T&LZ". Tercero fue el asturiano Guillermo González, que montaba a "Tempo di Silenzio Mesie".

Superando al citado Gonzalo Menéndez, en el Pequeño Gran Premio triunfó Vicente del Campo, andaluz que compitió con "Contina del Maset". El asturiano fue segundo y tercera se clasificó la madrileña Elena Appendino sobre "Nordesia".

Igor Maestre, doble podio

Por lo que se refiere al Trofeo Sonepar, sobre 1,20, el jinete asturiano Igor Maestre hizo el mejor tiempo, con "Airin SFM", y el tercero, en este caso a lomos de "Los Ángeles 28D". El segundo, como se mencionó, corrió a cargo de Gonzalo Menéndez y "Fal´Bala d´Aury".

La primera prueba del sábado fue el Trofeo Maprise, sobre 1,10 metros. En él triunfó la madrileña Ana Yan Gonzalo, que montaba a "Visama Life". Hizo mejores registros que la asturiana Carla Catalina Blanco con "Eberlin M" y la gallega Macarena Moreno con "Voilá la señorita de Buzalen".

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El Nacional de cuatro estrellas se cierra hoy con otras cuatro pruebas: el Trofeo Restaurante Viñao, sobre 1,20; el Trofeo Oxiplant, sobre 1,30; el Gran Premio Cafés Oquendo, sobre 1,45, y el Trofeo Gijón-PDM, sobre 1,10.