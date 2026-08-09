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El Lobas Alimerka resiste una parte ante el Bera Bera en su primer test para la Liga Guerreras

El poderoso equipo donostiarra abrió brecha en la segunda parte para ganar 14-26

Lucía Vacas, del Lobas Alimerka Oviedo, se dispone a lanzar ante Elba Álvarez, del Bera Bera, en el amistoso de ayer en Oviedo.

Lucía Vacas, del Lobas Alimerka Oviedo, se dispone a lanzar ante Elba Álvarez, del Bera Bera, en el amistoso de ayer en Oviedo. / OBF

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N. L.

Oviedo

De satisfactorio se puede calificar el primer test de pretemporada que pasó ayer el Lobas Alimerka Oviedo. Enfrente tenía nada menos que al Super Amara Bera Bera, un equipo muy potente acostumbrado a dominar las competiciones españolas en las últimas campañas. El equipo dirigido por Manolo Díaz fue capaz de tutear a su rival durante muchos minutos del primer tiempo, en el que las paradas de Balzinc evitaron la igualada. Impulsadas por su guardameta, las visitantes se fueron al descanso con cinco goles a favor (7-12).

En la segunda parte quedó más clara la diferencia que separa actualmente a los dos equipos. El cansancio agudizaba la sensación de inferioridad de un conjunto local que se apoyó ofensivamente en uno de su fichajes de la nueva temporada, Lucía Vacas. El resultado final fue amplio a favor del Bera Bera (14-26), pero no empaña la buena imagen del Lobas Alimerka, que tiene ante sí el reto de competir en la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría femenina del balonmano español.

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Las Lobas jugaron con Raquel Álvarez, Jimena Merino (1), Carmen García Calvo (4), Marta da Silva, Teresa Rodríguez (1), Lisa Chiagozie (2), Camila Méndez –siete inicial– Andrea Roda (1), Celia Rojo (1), Aida Fernández, Claudia Juan (1), Lucía Vacas (3), Lucía del Corro, Ruth Pozuelo , Noa Crespo y Naia Fernández. Las últimas cuatro son jugadores juveniles que tuvieron minutos ayer en el Florida Arena.

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