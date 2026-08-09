Manu Bea, representante asturiano en el Campeonato de Europa de atletismo
El deportista gijonés está incluido en el equipo del relevo 4x400 para la cita de Birmingham
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N. L.
Gijón
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