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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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Manu Bea, representante asturiano en el Campeonato de Europa de atletismo

El deportista gijonés está incluido en el equipo del relevo 4x400 para la cita de Birmingham

Manu Bea, con la medalla conseguida en el último Campeonato de España.

Manu Bea, con la medalla conseguida en el último Campeonato de España. / Marcos León

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N. L.

Gijón

Asturias contará con un representante en el Campeonato de Europa de Atletismo que se inicia mañana en la ciudad inglesa de Birmingham. Se trata de Manu Bea, que está entre los convocados para el relevo 4x400. En total son 93 los atletas españoles que participarán en la cita europea.

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