Los piragüistas argentinos, grandes triunfadores de la Regata Internacional de Villaviciosa

Los argentinos Franco Balboa, en K-1, y Juan Ignacio Cáceres y Agustín Ratto, en K-2, resultaron vencedores de la Regata Internacional de Villaviciosa, que alcanzó su 35ª edición ofreciendo un magnífico espectáculo en la zona de El Puntal. Tomaron parte en las pruebas cerca de 280 palistas. En la categoría individual, tras Balboa, que fue sexto el sábado en el Descenso Internacional del Sella formando barco con el veterano Julio Martínez, se clasificaron David Pérez, de Los Cuervos, y Pelayo Palicio, del CP La Hípica de Logroño. Guillermo Alonso y Joaquín Nachón, del Club Neptuno de Infiesto, y Rubén Rodríguez y Miguel Serrrano, del Club Piraguas Villaviciosa-El Gaitero, completaron el podio de K-2.

Un momento de la prueba de K-2. / C. P. V.

La mejor piragüista fue Carmen Olivares, de Villaviciosa. Por equipos, en las categorías de base ganó el Náutico Ensidesa, por delante de Villaviciosa y Los Gorilas, y en mayores se impuso el Oviedo Kayak, con el CP Villaviciosa segundo y Atlética Avilesina tercero.