El San Pablo Burgos de ACB anuncia el fichaje de Raúl Lobaco, ex Alimerka Oviedo

Se hizo de rogar, pero finalmente el San Pablo Burgos de la Liga ACB hizo ayer oficial la incorporación de Raúl Lobaco, procedente del Alimerka Oviedo Baloncesto. El jugador zaragozano, pieza clave del equipo que disputó la pasada Final Four de la LEB, había renovado su contrato con el OCB, pero con una cláusula de salida baja en caso de que le reclamase un equipo de la ACB, como así ha sido.