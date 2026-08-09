Santi Cazorla, pregonero del Descenso Internacional del Sella: "Ha sido una experiencia que recordaré toda la vida"
El exfutbolista, pregonero del Descenso, se rinde al campeón Bouzán: "Le he dado la enhorabuena y le he dicho que es un ejemplo a seguir"
Tan solo un mes después de su retirada como futbolista, Santi Cazorla volvió a ser protagonista. Esta vez bajo un prisma diferente, alejado de un balón y a orillas de un río Sella abarrotado que esperaba con ansias sus palabras. El de Llanera, pregonero de esta 88ª edición, dio el pistoletazo de salida a la competición con un discurso emocionante que será difícil de olvidar para él y su familia. "Ha sido espectacular, una experiencia única que recordaré toda la vida", confesó a LA NUEVA ESPAÑA.
"Por circunstancias, como sabéis, no he podido vivir el Descenso prácticamente nunca porque en estas fechas nunca estaba en Asturias, pero es un privilegio poder ser pregonero de una fiesta tan bonita y especial", prosiguió el exfutbolista del Oviedo. Durante su discurso, Cazorla explicó parte de sus orígenes. "Como asturiano sé muy bien lo que significan estos días y esta forma de vivir que hace única a nuestra tierra, pero además para mí este momento tiene un significado muy especial. Mi padre nació aquí, en Arriondas, y poder estar en el mismo lugar donde él empezó su vida dando el pregón de esta fiesta tan querida hace que este privilegio sea todavía más emocionante. De alguna manera siento que vuelvo mis raíces", dijo ante miles de aficionados allí presentes.
Tras el pregón, el de Fonciello vivió la prueba desde el tren del Sella acompañado de su mujer y llegó a tiempo para ver a Walter Bouzán y Bertín Llera volver a reinar en el Descenso. El Mago se deshizo en elogios hacia el primero, el palista más laureado de la competición con hasta 13 triunfos. "Ha sido increíble. Le he dado la enhorabuena y le he dicho que es un ejemplo a seguir", confesó. También valoró el resto de la competición. "Fue muy emocionante toda la carrera, sobre todo el final. Hay que agradecer a todos los participantes porque sin ellos no sería igual la fiesta".
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