Sara Ouzande hace historia como primera mujer en tirar del cepo del Descenso del Sella
La gijonesa protagoniza un momento simbólico de la Fiesta de las Piraguas tras conquistar tres oros nacionales en Trasona
«Una experiencia inolvidable, muy emotiva, con los pelos de punta desde el principio». Así describió a LA NUEVA ESPAÑA la gijonesa Sara Ouzande Iturralde la vivencia de convertirse en la primera mujer en la historia del Descenso Internacional del Sella encargada de tirar del primer cepo de salida de la carismática prueba.
Un momento histórico en el Sella
«Es un orgullo para mí poder estar ahí y abrir camino a las mujeres. La verdad es que estuvo muy guay», añadió la kayakista del Club Los Delfines de Ceuta después de protagonizar ayer, sábado, uno de los momentos más simbólicos de la multitudinaria Fiesta de las Piraguas de Asturias.
La gijonesa afrontó esta experiencia apenas una semana después de firmar un brillante Campeonato de España de sprint en las aguas del embalse de Santa Cruz de Trasona, en Corvera, donde conquistó tres medallas de oro. Ouzande se impuso en el K-1 200 metros y también subió a lo más alto del podio en el K-2 200 y K-2 500, formando pareja en estas dos últimas pruebas con Nerea García Zabalegui.
El Mundial de Poznan, próximo desafío
La próxima cita en el calendario de la palista asturiana será de nuevo de máxima exigencia. Ouzande, vigente campeona del mundo y de Europa en K-4 500 metros, afrontará el Mundial de Poznan, que se disputará del 26 al 30 de agosto. En la embarcación española estará acompañada por la también asturiana Lucía Val Cerdeira, la onubense Daniela García Heredia y la valenciana Bárbara Pardo Más.
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