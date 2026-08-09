Tres "hoyo en uno" de oro, así será El Torneo de Golf de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja

Un MG3 Hybrid+, una moto Kymco Agility NX 125 y un driver XXIO Prime SP1300 esperan a los jugadores capaces de firmar uno de los golpes más difíciles del golf ● La competición se disputará del 11 al 14 de este mes en La Llorea

El XXXII Torneo de Golf LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja volverá a convertir el campo municipal de La Llorea en el epicentro del golf asturiano del 11 al 14 de agosto. Además de reunir a centenares de jugadores en una de las competiciones más consolidadas del calendario regional, la cita llegará acompañada de uno de sus grandes atractivos: los premios reservados para quienes sean capaces de firmar un "hoyo en uno", una de las jugadas más complicadas y espectaculares de este deporte.

El torneo pondrá en juego tres premios especiales repartidos a lo largo del recorrido. El más codiciado será un MG3 Hybrid+, cedido por Cyasa, que espera dueño en el hoyo 16. Se trata de uno de los hoyos más exigentes de La Llorea, un par tres en el que la distancia y, especialmente, el viento suelen marcar la diferencia. Alcanzar el green ya supone una buena ejecución; embocar de un solo golpe está reservado para muy pocos.

Antes de llegar a ese desafío, los participantes tendrán otras dos oportunidades para hacer historia. En el hoyo 8 estará en juego una moto Kymco Agility NX 125, patrocinada por Motorbox Gijón, mientras que el hoyo 5 premiará el golpe perfecto con un driver XXIO Prime SP1300, aportado por Coral Golf. Tres hoyos, tres retos y tres premios que volverán a centrar buena parte de la atención durante los cuatro días de competición.

La dificultad de completar un "hoyo en uno" queda reflejada en la propia historia del torneo. A lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria, muy pocos jugadores han logrado completar la hazaña, especialmente en el hoyo 16, considerado el más complicado del recorrido gijonés. En la pasada edición, el único premio especial que encontró propietario fue el driver del hoyo 5, conseguido por Juan Cuervo-Arango Sainz, mientras que tanto el coche como la motocicleta quedaron desiertos.

Más allá de estos premios especiales, el torneo repartirá una amplia relación de galardones entre las distintas categorías, con recompensas para la pareja ganadora absoluta, la clasificación Scratch, las dos categorías hándicap, la categoría sénior y la sub-21, además del reconocimiento diario a la mejor pareja de cada jornada. Todo ello convierte al Torneo LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja en una cita que combina competición, tradición y un atractivo añadido para todos los participantes.

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Con el respaldo de Unicaja y del resto de patrocinadores que hacen posible el campeonato, La Llorea volverá a reunir durante cuatro jornadas a jugadores de distintos niveles con un mismo objetivo: disfrutar de una de las pruebas de referencia del golf asturiano y, quién sabe, llevarse alguno de los grandes premios reservados para quienes sean capaces de lograr el golpe perfecto.