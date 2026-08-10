Jesús Garmendia se luce en la prueba grande del Nacional cuatro estrellas del Chas

Jesús Garmendia, un clásico del verano asturiano, jinete vasco que compite con licencia de Castilla-La Mancha, fue el ganador de la prueba grande del Concurso Nacional de 4 estrellas del Chas. Garmendia, montando a "Scepter van´t Nachtegalehof", marcó el mejor tiempo del Trofeo Cafés Oquendo, disputado sobre 1,40 metros. La jornada dominical sirvió de cierre de la segunda parada de la Ruta de Verano organizada por el Chas y por la Federación Hípica del Principado de Asturias.

Tras Garmendia se clasificaron las madrileñas Castora Ortiz, montando a "Robinson", y Elena Appendino, a lomos de "Guaraná". El cuarto jinete en la tabla fue el primer asturiano, Miguel Álvarez-Buyalla con "Spirit van de Gaathoeve".

Con anterioridad se celebró el Trofeo Oxiplant sobre 1,30 metros, que fue a manos de Leonardo Medal con "Parker de Gozón". La cántabra Celia Cobo se clasificó en segunda posición con "Etincelle de Saint´a" y Guillermo González se subió al simbólico tercer cajón del podio montando a "Double R Dolly".

La primera prueba del domingo fue la de 1,20 metros, el Trofeo Restaurante Viñao. El primer clasificado fue Xabier Cabezas, en representación de Castilla y León, con "Aisca del Maset". Le siguieron el madrileño Fahd Mesbah con "Cindarella" y la gallega Ainhoa Calviño, que montaba a "Enjoy CR". Para encontrar al primer deportista asturiano en este trofeo hay que ir al sexto puesto, que ocupó Sara García con "Shakir de Olid".

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La última prueba de la jornada fue en este caso el Trofeo Gijón-PDM sobre 1,10. Resultó ganador Juan Palat con "Aries", seguido por Carla Catalina Blanco con "Eberlin M" y Covadonga Alonso con "Dama de Sancris".