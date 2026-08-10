Todo preparado en La Llorea para el XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, una edición de récord

El campo municipal de La Llorea afronta la recta final de los preparativos antes del inicio del XXXII Torneo LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, que se disputará del martes al viernes 11 al 14 de agosto, con unas cifras de participación que vuelven a confirmar el arraigo de la competición entre los aficionados al golf. A falta del acelerón que se suele producir en los últimos días de inscripción, el torneo ya supera las 210 parejas y la organización confía en cerrar la edición con un incremento de alrededor del 10% respecto al pasado año.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta las 10.00 horas de la víspera de cada jornada de competición, por lo que el número de participantes seguirá creciendo durante los próximos días. Podrán tomar parte todos los jugadores aficionados con licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf y un hándicap exacto igual o inferior a 36,0, que competirán bajo la modalidad de parejas Greensome Stableford Hándicap a 18 hoyos. Para responder al aumento de jugadores, el campo municipal de La Llorea ha reforzado su dispositivo organizativo con la incorporación de ocho personas más durante la semana del torneo. El objetivo es garantizar el buen desarrollo de una competición que volverá a reunir durante cuatro jornadas a centenares de golfistas en una de las citas más consolidadas del calendario asturiano. Paralelamente a la competición deportiva, el campo gijonés ha impulsado una iniciativa solidaria bajo el nombre de "Golpes Solidarios" en colaboración con Golf & Golf. La idea pasa por recaudar fondos para la asociación "La sonrisa de Deva", una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para dar visibilidad al síndrome de Angelman, impulsar la investigación sobre esta enfermedad rara y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

El síndrome de Angelman es un trastorno genético poco frecuente que afecta al desarrollo neurológico y provoca importantes dificultades en el habla, el equilibrio y la coordinación motora, además de discapacidad intelectual y necesidades de apoyo durante toda la vida. La investigación y las terapias especializadas resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad.

El reto solidario estará abierto tanto a los participantes del torneo como al público en general, ya que no será necesario estar inscrito en la competición ni disponer de licencia federativa para colaborar. La actividad se desarrollará en el putting green durante los cuatro días del campeonato y consistirá en embocar un putt desde distintas distancias. Cada intento tendrá un coste de un euro y los participantes obtendrán papeletas para el sorteo de un carro eléctrico donado por Golf & Golf en función del nivel de dificultad superado.

Así, quienes consigan embocar desde 1,5 metros recibirán una papeleta; desde 3 metros, dos; y desde 5 metros, tres. El sorteo del carro eléctrico se celebrará durante la ceremonia de entrega de premios, mientras que la recaudación íntegra se destinará a "La sonrisa de Deva".

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Con una participación que vuelve a crecer, un amplio programa de premios y una iniciativa que une deporte y solidaridad, La Llorea ultima ya los preparativos para una nueva edición de un torneo que, más de tres décadas después de su nacimiento, continúa siendo una de las grandes referencias del golf asturiano.