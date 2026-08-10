El Real Avilés toma forma en la FIDMA: "Hay que aspirar a todo"

El Real Avilés continúa dando forma a su nuevo proyecto y aprovechó su presencia en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) para presentar a cuatro de sus nuevas incorporaciones. El club repartió los actos entre dos stands, con dos futbolistas en cada uno, en una jornada que contó también con la presencia de los primeros equipos masculino y femenino, sus respectivos cuerpos técnicos y representantes de la directiva blanquiazul.

Uno de los protagonistas fue Ratón, que explicó la facilidad con la que se produjo su llegada al Avilés. "La primera llamada fue con Miguel Linares y no tardamos en ponernos de acuerdo. Fue todo muy fácil", señaló. El futbolista, con experiencia en el fútbol profesional, destacó también las exigencias que está encontrando durante las primeras semanas de trabajo a las órdenes de Yago Iglesias. "El entrenador nos exige cosas por el estilo de juego que en otros sitios quizá no te exigen tanto y estamos intentando adaptarnos a su propuesta", explicó.

Para Iker Aldai, la aventura avilesina supone un cambio todavía mayor. El futbolista afronta su primera experiencia plenamente integrado en un equipo sénior después de su etapa en el Eibar, donde llegó a trabajar en dinámica del primer equipo. "Aquí se siente la seriedad. En los filiales siempre tienes que estar mirando hacia arriba y pendiente de rendir para poder dar el siguiente paso", comentó.

El exoviedista Mángel habló de su ubicación como defensa central durante la pretemporada, pese a que también puede desenvolverse en el centro del campo. Una posición que, aseguró, conoce perfectamente. "Ser central tampoco es algo nuevo para mí y la verdad es que me siento muy cómodo", explicó.

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Íñigo Muñoz, por su parte, puso el foco en el potencial de la plantilla que está construyendo el Avilés para afrontar la temporada. "Se está formando un equipo muy competitivo. La gente que se ha firmado son jugadores que vienen de Primera Federación y eso suma. Hay que aspirar a todo", destacó.