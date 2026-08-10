Así será el orden de salida del primer día del XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja

Ya se cuentan las horas para el inicio del XXXII Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, fijado para este martes 11 de agosto. La competición, una de las más importantes a nivel golfístico en la región, arrancará por todo lo alto, con todas las inscripciones agotadas para la primera fecha. Un lleno total en el que las parejas tratarán de imponer su mejor nivel para ganar. “Para esta primera jornada hemos agotado todas las inscripciones, no cabe nadie más y jugarán 200 jugadores”, afirma Arturo Zarauza, director deportivo del campo de golf de La Llorea.

El pistoletazo de salida a la competición será a partir de las 8:30 horas y la modalidad de competición por parejas será el greensome Stableford. Este formato, que desde la organización describen como “divertido y fluido”, se caracteriza porque en los pies de salida los dos jugadores de la pareja golpean desde el tee. Tras ese momento, la pareja elige cuál de las dos bolas decide jugar y, a partir de ahí, los dos jugadores se turnan para golpear esa bola hasta embocarla. Durante todos los días de competición esta será la modalidad utilizada y ganará la pareja que mejor rendimiento ofrezca durante los cuatro días de competición.

Los primeros en jugar este martes serán los hándicaps más altos primero, es decir, los jugadores con unas estadísticas peores serán los que abrirán la competición a las 8:30 horas. Los mejores comenzarán a jugar a partir de las 14:00 horas. El tiempo máximo de juego será de cuatro horas y veinte minutos y el Comité de Competición va a estar controlando los tiempos de paso por los hoyos para ir publicándolos.

Los favoritos para esta primera jornada de competición son Manuel Gallego y Antón Viñuela, que arrancarán su turno a las 16:00 horas, siendo una de las últimas parejas. Entre ambos suman cero de hándicap, por lo que son capaces de jugar aproximadamente al par del campo. Otros de los golfistas que darán guerra en esta primera jornada son Arturo González y Santiago Fernández, que tienen su turno programado a las 10 de la mañana.

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Los primeros jugadores en saltar al campo de La Llorea serán Carmen Jesús Suárez, Amelia Fanjul, Mª Isabel Álvarez y Jorge Placencia. Cada 10 minutos irán saliendo dos nuevas parejas, por lo que a las 8:40 será el turno de Juan Carlos Álvarez, Gerardo Alexandre, Juan Cofiño y José Ramón Alonso. Por contra, los últimos en aparecer en La Llorea este martes serán Juan Cueto, Lucas Cueto, Paula Mesonada y Sara Pedreira -cuyo turno está fijado para las 15:50- y a las 16:00 horas, además de los mencionados anteriormente, jugarán Pelayo Onís y Fernando Onís. Una primera jornada de alto nivel que ofrecerá un lleno absoluto con 200 jugadores.